めっちゃ美味しーーーっ！！【ミスド】次食べたい「新商品」って？

寒い季節に嬉しい、あたたかくて満足感を得られそうなお食事系パイが【ミスタードーナツ】に登場！ 今回は秋冬限定で楽しめる、新作パイ2種をご紹介します。子どもと一緒に食べてみると、美味しさが詰まっていました。ぜひチェックしてみて。

想像以上の甘み！「つぶつぶコーンクリームパイ」

「つぶつぶコーンクリームパイ」は、表面の焦げ目がパリッと感を演出しており、シンプルながらもしっかり食欲をそそる仕上がり。小腹が空いたときにちょうどいいサイズ感なので、軽食としてはもちろん、朝食にもぴったりです。

コーンたっぷり！ 断面から伝わる贅沢感

パイを半分にカットしてみると、中にはとろっとしたコーンクリームフィリングが。フィリングにはスーパースイートコーンが使用されており、つぶつぶとした食感が残っていました。食べ進めるたびに、コーンの自然な甘さとクリームのコクが楽しめます。サクッとした生地との相性も抜群。

食べごたえ重視なら！「ミートソースのラザニア風パイ」

こちらは「ミートソースのラザニア風パイ」。ふっくらとしたパイ生地に包まれていて、持った瞬間からずっしりとした重みを感じます。名前の通り、ラザニアをイメージした具材が詰まっていて、満足感のあるお食事系パイ。シンプルな見た目とは裏腹に、ひと口目からその美味しさに驚かされました！

ミートソース × ホワイトソースの濃厚断面に注目！

パイの中は、マカロニ入りのミートソースとホワイトソースが重なっています。完熟トマトの風味が効いたミートソースは優しい味わいで、ホワイトソースが加わることで、ラザニアのような濃厚さを演出。子どもと一緒に楽しめました◎ 軽食にもぴったりです。

writer：内山友里