5.6万再生され感動を呼んでいるのは、子猫に訪れたシンデレラストーリー。見守った視聴者からは「よかったねえぇぇぇぇ」「素敵すぎて保存しました」と喜びのコメントが集まっているようですよ。

【動画：道路で倒れているところを保護された子猫→『里親さん』が決まると…】

先輩猫たちにお世話してもらった子猫

Instagramアカウント「くよくよ兄弟のまいにち記録」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドのくったんとよよたんが暮らす「くくよよハウス」に保護された子猫「おんぷちゃん」のエピソード。

おんぷちゃんは道路で倒れているところを保護されたとのこと。くくよよハウスにはわんちゃんだけでなく猫の先輩「もりこさん」と「ねこもっちーちゃん」も暮らしていて、おんぷちゃんの面倒を見てくれたそうです。

先輩猫たちとの別れ

一緒にごはんを食べ、一緒に眠り、ずっと寄り添ってくれる先輩猫たちのおかげで、おんぷちゃんはすくすく育ったそう。とくにねこもっちーちゃんは、ぎゅっと抱きしめるなど母猫のように愛情を注いでくれたといいます。

やっと慣れてきたと思ったそのとき、おんぷちゃんはねこもっちーちゃんとの別れを経験することに…。そしてもりこさんもいなくなってしまい、おんぷちゃんは元気をなくしてしまったといいます。けれどくったんとよよたんが精一杯励まし、愛情を注ぎ、おんぷちゃんは再び元気に。

おんぷちゃんにも巣立ちのときが

そのおんぷちゃんにも、くくよよハウスを巣立つときがやってきました。新しいおうちは“ずっとのおうち”。そう、里親さんが決まったのだそうです。新しいおうちには爪とぎやキャットタワーが用意され、さらにスペシャルなサプライズも待っていたとのこと。

なんとこのおうちには、ねこもっちーちゃんの姿が…！おんぷちゃんは「もう離れない！」とばかりにぎゅーっとくっついて暮らしているそうです。そして新しいおうちでは「ぷりおちゃん」という名前をもらったとのことですよ。ぷりおちゃん、よかったね。

感動の再会を見届けた視聴者からは「しあわせになってね」「ねこもっちーとずっとずっとずーーっと仲良くね」などのメッセージが届いていました。

Instagramアカウント「くよくよ兄弟のまいにち記録」には、くったんとよよたんの愛情あふれる毎日や、保護された猫たちの様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「くよくよ兄弟のまいにち記録」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。