テスト勉強中のお兄ちゃんのそばを離れない1匹の猫ちゃん。その目的は激励か、はたまた“ネコ・ハラスメント”か――。

キュートでシュールな自宅学習の様子を捉えた当動画は、公開後わずか3日で2万再生を突破するとともに、「応援しているのか邪魔したいのか…」「構ってもらいたい気持ちしか伝わってこない」との反響が殺到しています。

【動画：テスト勉強中のお兄ちゃん→ネコが教科書の上に乗って…絶対に無視できない『応援の様子』】

猫の豆大福くんがテスト勉強をサポート！

5匹の猫ちゃんの日常動画が大好評の人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、同チャンネル看板猫の1匹、ぶち模様と短めの手足がチャームポイントの男の子『豆大福』くんの動画です。

この日はテスト勉強中のお兄ちゃんのそばで過ごしたという豆大福くん。その姿は勉強に付き添うようであり、エールを送るようでもあり、とても微笑ましい光景が展開されていたといいますが、問題は、彼の所在にあったようで……。

頑として動かない姿はまるで“文鎮”

動画冒頭には、机に開かれた教科書の上に寝転ぶ豆大福くんが。彼はご機嫌な様子で、机が振動するほどのゴロゴロ音を発していたといいますが、お兄ちゃんはテスト勉強の真っ最中。教科書が読めず、ちょっぴり困ってしまったようです。

豆大福くんの教科書ジャックを受けたお兄ちゃんは、彼のお腹を撫でたり、鉛筆でじゃらすなどして勉強の小休止を。そのさなか、一時は自ら机の端へ移ったという豆大福くんでしたが、その後は教科書の上に戻り、再び“文鎮”と化してしまったのだとか。

教科書からの移動をお願いするも……

そろそろ勉強を再開しようと考えたのか、動画終盤には、豆大福くんの体をそっと抱き上げ、机の横に位置するテレビ台へと下ろすお兄ちゃんの様子も。しかし、豆大福くんはすぐにテレビ台を飛び降り、文鎮の任に戻ってしまったのだそう。

そんな豆大福くんを再度抱き上げ、テレビ台へ下ろしたというお兄ちゃん。一方の豆大福くんはやはり机へ飛び降りたといいます。テスト勉強をしたいお兄ちゃんと、教科書の上から応援したい豆大福くん。両者のやりとりは、多くの視聴者の笑いを誘いました。

豆大福くんとお兄ちゃんによる微笑ましい攻防戦が記録された当動画には、「私もこんなモチモチに本押さえてほしい」「こんな文鎮欲しい!!」といった羨望の声のほか、「オマメのネコハラだ。構って欲しかったんか？かわいいな～」「こんな可愛い応援を受けたら、勉強そっちのけでお豆と遊んでしまいそう」「タプタプのお腹揺らしてお兄ちゃんを応援するお豆ちゃんが可愛すぎて幸せです」とのコメントが殺到しています。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹のかわいい猫ちゃんと仲良しご家族の日常のほか、幼少期の豆大福くんを記録した動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。