

YOASOBI

YOASOBIが、サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）とのコラボを記念した「Galaxy S25 Ultra」スペシャルインタビュー動画を公開した。

【動画】公開されたGalaxy S25 Ultra meets YOASOBI特別インタビュー

サムスンはグローバルポップアーティスト・YOASOBIとコラボレーションした「Galaxy S25 Ultra meets YOASOBI #ライブ撮影ならGalaxy」を2025年4月にスタートした。現在は「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」で「Samsung Galaxy S25 Ultra」を実際にレンタルし、感動のライブ撮影を体験できるキャンペーンを開催中。そして、そのサムスンとYOASOBIのコラボを記念したスペシャルインタビュー動画を公開した。

YOASOBI特別インタビュー

――本日のライブの感想をお聞かせください。ikura

最高でしたね。新潟のみなさん、熱量も声量もすごくて、ものすごいパワーを感じました。Ayase

すごかったね〜ツアーとしては40本あるうちの14本目ですが、ツアーファイナルかなと思うくらい皆さんが熱量を出し切ってくれて素晴らしかったです。――11月の完走に向けて意気込みを教えてください。Ayase

とにかく我々が健康でいることが一番大事だよね。1人も欠けることなくちゃんと走り抜くためにね。ikura

私たちとしても40本のツアーは 1 つの挑戦ですが、来てくださる皆さんにとっては1日1日が特別だと思うので、私たちも1日1日を大切に走り抜けたいと思います。――今回サムスンは「Galaxy AI とともに可能性を切り開こう」という Samsung Galaxy のコンセプトのもと、音楽を通じてグローバルに活躍する YOASOBI さんに共感しコラボレーションをさせていただきました。今回のコラボレーションをどのように感じられましたか？ikura＆Ayase

光栄です。ikura

YOASOBIのライブは（写真）撮影OKなので、ぜひみなさんに「100倍ズーム」を使って、鮮明な写真を撮ってもらえたら嬉しいです。私たちのライブにはこだわりの演出がたくさんあるので、色々な瞬間を切り取ってもらえると嬉しいなと思っています。――「Samsung Galaxy S25 Ultra」でライブの思い出を美しく写真に残し、ライブ中だけでなくライブ後も思い出に浸っていただけますが、この点についてはいかがでしょうか？Ayase

レーザー・照明・映像演出などステージ上の演出全部や衣装・ヘアスタイルなど、音以外の目に見えるものにもとてもこだわっているので、それが後で見返せるものとして美しく保存されるのはとても良いことだと思います。ikura

カメラの中に自動でお肌をきれいにしてくれる機能がデフォルトで搭載されていて、ライブ後の顔でもきれいに映るのがすごいです。お客さんもきっと盛り上がった後でメイクが崩れてしまっている瞬間があるかと思いますが、それでもいい笑顔で撮った時の写真は一生ものなので。Ayase

撮った後の画質も綺麗だし素晴らしいです。ikura

ぜひ使ってみてください！――実際におふたりにも「Samsung Galaxy S25 Ultra」をお使いいただきましたが、どうでしたか？ikura

すごいお肌きれいになってる！と驚いた時の写真を撮りました(笑）Ayase

AIで消せる機能が素晴らしいから映っていた人を全て消して、誰もいなくなってしまいました(笑)ikura

背景きれいですごいよね。Ayase

これがデフォルトで入っているのはすごいです。――いち早く日本でのライブ撮影を許可したアーティストだと思っていますが、どんな思いで撮影をOKにされたのか、またライブを実際に撮影いただいている中でここを撮影してほしいなというポイントがあれば教えてください。Ayase

SNSが普及する中で、僕らもライブをやるとなるとオフィシャルカメラマンさんに撮影いただき、その日のライブの様子を来れなかった方にもお届けしています。それに加えて、実際に来たお客さんが客席から撮った写真をアップしたり、みんなで共有してくれれば、カメラマンがそれだけの人数増えているのと一緒です。また、僕らのことを好きだと言ってくれている人ならではの目線の写真はとても面白いと思っています。ファン同士だけでなく、YOASOBIがどういうアーティストなのか分からない人にも「こういうライブやってるんだな」「ikuraさんは歌っているときにこういう表情しているんだな」と知ってくれるきっかけになれば面白いのかなというのが1つの理由です。ikura

思い出として撮ったものをライブに来られなかった人に共有してくれたり、SNSで投稿してくれたりすると「YOASOBI のライブってこんな演出なんだ」とライブの雰囲気が伝わり、そこからまた広がったりすることもあると思いますし、良いことしかないよねということで撮影許可させていただいています。Ayase

撮影してほしいポイントについては「本当にあなたが撮りたいと思った瞬間を撮ってください」という気持ちですね。色々なシーンがある中で僕らとしてももちろん演出のこだわりはありますが、自然と今撮りたいと心が動いた瞬間に撮ってもらえればと思っています。

ファンへメッセージ

みなさん、こんにちは。YOASOBIのikuraとAyaseです。4月から配信しているCMでGalaxyとコラボしています。「#ライブ撮影なら Galaxy」ということで、Galaxy にはライブの思い出を素敵に残せる機能がたくさんあります。「100倍ズーム」とかぜひ使っていただいてみなさんの思い出を残してみてくださいね！