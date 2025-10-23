

なにわ男子・大橋和也『ジキニン First NEO』新TVCM「3分身!!!」編メイキングカット

なにわ男子の大橋和也が、23日から放映の総合かぜ薬『ジキニン First NEO』新TVCM「3分身!!!」編に出演。新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身。First NEOの特長である３つの成分の手裏剣を「のど痛」に向けて華麗に投げる。「ジキ忍」と初の掛け合いも見どころとなっている。

【写真・動画】なにわ男子・大橋和也、ジキニンファーストネオ【3分身!!!】篇＆CMメイキング＆インタビュー

かぜ薬「ジキニン」でおなじみの全薬グループの全薬工業株式会社は、総合かぜ薬『ジキニン First NEO』のイメージキャラクターになにわ男子の大橋和也を継続起用し、新TVCM「３分身!!!」編を10月23日より全国で放映。また、23日より公式サイト／YouTubeで、新CMのほか、メイキング・インタビュー映像も順次公開。

総合かぜ薬『ジキニン First NEO』は、「かぜの11症状に効く」かぜ薬。シリーズ唯一、かぜによる「のどの痛み」に効く成分を３つ（アセトアミノフェン、イブプロフェン、トラネキサム酸）配合、溶けの速さを実現する「クイックリリース処方／製法」を採用している。

新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身。『ジキニン First NEO』の特長である３つの成分の手裏剣を「のど痛」に向けて“スーーーーー！”と華麗に投げるシーンや、CMシリーズ初となるジキニンイメージキャラクター「ジキ忍」（CV：日野聡）との掛け合いも見どころとなっている。

メイキング映像では、終始笑顔で様々な忍者ポーズを披露、3つの成分“トリプルインパクト!!!”の撮影シーンでは、何度も真剣にチャレンジする大橋さんらしい真摯な姿や、監督・スタッフと楽しくやりとりするチャーミングな姿も。大橋の明るく元気なキャラクターが伝わってくる。

インタビュー映像では、３分身にちなんで大橋が３人に分身できるとしたらしたいことや、“トリプルインパクト!!!”にちなんで今年インパクトのあった（衝撃的な）出来事について語るなど、大橋さんの人柄やプライベートが垣間見える内容となっている。

大橋和也インタビュー

――今回の撮影の率直な感想をお聞かせください。

おつかれさまでした。いや、めちゃくちゃまず楽しかったですね。やっぱりスタッフさんとわちゃわちゃした感じもやし、ずーっと一緒なんですよ。そのスタッフさんとか、監督さんも一緒やし。この前「こんなことしたよね」っていう話をしながらも「今回はこうです！」っていう感じでね、喋ってたんですけども。僕、4年目ということでやらせてもらってるんですけども、まあ1回目は早口言葉、結構苦戦しまして。で、イガイガってね、あのースーってする感じのする滑るやつがあるんですけどそれもやらせてもらいまして。ダンスもやらせてもらいまして。今回なんと僕、分身するんですよ。増えます、大橋和也。キャッチーなチャーミングなCMになってるなと思って、ほんまに毎回楽しみでやらせてもらってます。――今回の『ジキニン First NEO』の新CMは、かぜによるのどのイガイガやズキズキに、“スーっ”と成分が届く内容でもありますが、最近“スーっ”とした出来事やエピソードがあれば教えてください。 スーってなって、もうよっしゃーとか気持ちいいってなったことがあって。僕ほんまに「ちょうどいい」っていう言葉がめっちゃ好きで。ペットボトルがあります。もうこんだけしか残ってません。コップにどれぐらい入るんやろうと思って、いや、この量やったらコップよりちょっとはみ出てしまうんじゃないかと思って、入れてみたんすよ。入れてみたらペットボトルが全部空になったとき、コップが満タンになってて、気持ちいーってスーってなりましたね。ありがとうございます。――今回の『ジキニン First NEO』の新CMは、３分身になる内容になっていると思いますが、もし、大橋さんが３人に分身できるとしたらどんなことがしたいですか？ 僕、お仕事が好きなんで、まあ今回こうやってCM撮影やらせてもらいながらもコンサートしながらもドラマ映画やりながらもってほんまにこんなんできるんだったら願ったり叶ったりですよね。――今回『ジキニン First NEO』は、のどの痛みに効く成分ということで３つの成分、「トリプルインパクト」がポイントになりますが、今年インパクトのあった（衝撃的な）出来事などありましたでしょうか？ 今年、僕、もうね、あの６月なんですけども半年で1個夢が叶ったことがありまして。それがあの、「スカイダイビング」なんですよ。これも番組のほうでバラエティでやらせてもらったんですけども、やっぱ「スカイダイビング」って罰ゲームって言うのがちょっと皆さんのお考えじゃないですか。僕はほんまに、「バンジージャンプ」もそやけど、「スカイダイビング」したいっていうぐらい好きで空飛んでみたいと思ってたんですよ。空飛んでみたいなって思ってスタッフさんとかマネージャーさんとかにも言ってたんですけど今年やっと夢が叶いまして、バラエティのほうでやらせてもらったんですけど、もうほんまにインパクト大で、空飛んでるってこんな気持ちになるんやっていう気持ちになりました。皆さんぜひ空飛んでみてください。――最近、気になることやハマっていることがあれば教えてください。

僕、結構家でも常、動いちゃうタイプなんですよ。あ、これしなあかんとか、掃除しなあかんとか、料理しよとか、ソファーに座ることがなくて、そういう時間を作りたいと思いまして、僕レコードプレーヤーを買ったんですよ、家に。そのレコードプレーヤーを聴きながら、ソファーに座りながら何もしないっていう。目瞑りながら、か目開けながらも瞑想みたいな感じであるんですけど、その時間を楽しむのが今ハマってますね。