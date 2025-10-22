Stellantisジャパン株式会社は、同社の正規販売店を務めるフォーシーズンズ株式会社が、ジープ認定中古車ブランド「SPOTICAR」の国内初拠点として「ジープ北大阪SPOTICARセンター」を2025年10月23日（木）にグランドオープンすると発表した。

同店舗は、北大阪エリアの利便性の高い立地に、最大40台を展示可能な広大な敷地と最新CIを採用したショールームを備え、快適な商談環境やキッズスペース、納車エリアも完備。また、開業を記念し、2025年10月23日から4日間にわたるオープニングフェアも開催されるため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。

ジープ北大阪SPOTICARセンター 10月23日（木）グランドオープン

ジープの最新認定中古車ブランドSPOTICAR店として移転オープン ショールーム内にキッズスペース、カスタマーラウンジを完備 10⽉23⽇（木） から26⽇（⽇） の4日間、オープニングフェアを開催

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：成田 仁）とジープ正規販売契約を締結しているフォーシーズンズ株式会社（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役：佐藤 賢一）は、2025年10⽉23⽇（木）に、ジープ認定中古車制度に基づく中古車専売店として、ジープ北大阪SPOTICAR（スポティカー）センターをグランドオープンします。また、このオープンを記念して10⽉23⽇（木）から26⽇（日）の4日間、オープニングフェアを開催します。

SPOTICARとは、Stellantis社が新たにグローバルにて展開する認定中古車ブランドであり、ジープ北大阪SPOTICARセンターは、その名を冠した国内初の認定中古車専売拠点です。今後は、Stellantisジャパンと当社の正規ディーラーが連携し、同ブランドの全国展開を進めることで、認定中古車の魅力と価値をより多くの人々に届けていきます。

ジープ北大阪SPOTICARセンターは、大阪府北部の国道171号線沿い千里インターチェンジや、北大阪急行電鉄・大阪モノレールの千里中央駅から車で12分、阪急電鉄箕面線牧落駅からは徒歩9分と、アクセスに優れた立地にあります。

ジープ最新CI（コーポレート・アイデンティティ）によるショールーム外観は、ダークグレーを基調とした、ジープの力強さを感じさせるデザインです。また、正面に配置された内照式のジープロゴとSPOTICARロゴは、走行中の車内からも高い視認性があります。敷地面積は1,925㎡で、屋内外のスペースを活用し、最大40台の車両を展示できます。

ショールーム内は、188㎡のゆったりとしたスペースに7セットの商談スペースを設け、落ち着いた雰囲気の中で車両選びをじっくり進められる環境を整えています。家族連れの来店を想定したキッズスペースやカスタマーラウンジも備え、誰もが快適に過ごせる空間で上質なサービスを提供します。

さらに、屋外には安全な環境で車両の確認や納車が行えるよう配慮したデリバリーエリアも完備し、オーナーのカーライフをサポートします。

ジープ北大阪SPOTICARセンター

所在地： 〒562-0004大阪府箕面市牧落5丁目1-10

電話番号：072-720-2550

営業時間：10:00～19:00

定休日： 毎週水曜日および第１火曜日

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社