【山粼武司 これが俺の生きる道】#39

【これが俺の生きる道】星野監督時代は「陣形」が存在、いまでは考えられない乱闘の内幕

1996年5月1日、巨人のガルベスとの大立ち回りをして一躍話題になったものの、なかなかレギュラーに定着できなかった。

左打ちの愛甲猛さん（95年オフにロッテから無償トレードで移籍）との併用が続き、相手投手の左右や相性でスタメン落ちを味わった。

愛甲さんと、てんびんにかけられているような感覚が続いた。

そのてんびんが一気に動く瞬間が来た。5月21日、長良川球場（岐阜）での広島戦だった。愛甲さんが1打席目に本塁打。「しばらくベンチスタートだな」と落ち込んでいたら、急に大雨が降り始め、ノーゲームに。愛甲さんの一発は「幻」となった。

「もしかしてツイとるかもしれん」

ノーゲームが決まった瞬間、そう思った。野球はささいなことで流れが変わる。実際、愛甲さんはこの日を境に調子を落とし、俺がスタメンで出る機会が増えた。

6月は絶好調でプロ入り初の月間MVP（打率.403、13本塁打）を獲得した。なぜ調子が良かったのかは分からなかった。当時は感覚を頼りに、来た球を打つだけだった。

それもあってか、調子が良かったにもかかわらず、星野仙一監督が急に優しくなることはなかった。むしろ、こんなことをよく言われた。

「良い状態なんてそんなに長くは続かん。悪くなってから考えるんやない。良いときほど考えとけ。明日の保証なんてないんや。常に自分自身を疑ってやれ」

星野監督はどちらかというとマイナス思考だった。

92年の秋季キャンプで1カ月間、臨時コーチを務めた張本勲さんから指導を受けたとき、「今日4安打でも、明日4三振するかもしれない。もっと自分を疑え」と教わった。

長嶋茂雄さんも、一般的にはポジティブなイメージがあるけど、実は野球に関してはすごくネガティブ。俺もどちらかというと、同じタイプだ。「いつかは打てなくなるよな……」と自分自身を疑いながら、バットを振っていた気がする。

そんな性格もあって、本塁打のタイトルを意識するようになったのは、8月に入ってからだった。

（山粼武司／元プロ野球選手）