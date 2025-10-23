【2025年ドラフト注目投手「生採点」】

竹丸和幸（鷺宮製作所／23歳）

今春の3月、「スポニチ（社会人東京）大会」の神宮球場で、鷺宮製作所の関係者の方が、高ぶる思いを抑えるように、こんな話をしてくださった。

「オリックスの宮城大弥みたいなブアッとホップするようなシュートを投げるんですよ。それに、チェンジアップも低めに沈み込んできて、三振がとれる。ストレートもアベレージが140（キロ）前半超えてきて、もしかしたら、社会人のサウスポーでいちばんいいんじゃないですか」

投手・竹丸和幸……その頃は、聞いたことのない名前だった。それが、半年経つと、バリバリのドラフト1位候補となって、ドラフト候補でナンバーワン左腕という評価すら聞こえてきた。

今年の8月末、都市対抗野球に初めて出場し、強豪・TDKを6回1失点に抑えて勝利すると、優勝候補・日本生命も5回まで3点に抑え、2試合11イニングで15三振を奪う大奮闘だった。日本生命戦後、囲み取材を受ける竹丸投手の姿が、東京ドームのダッグアウト裏にあった。

「MAXですか？ 150（キロ）です……いや、オープン戦で……勝負球はチェンジアップ……打たれたことないんで……進路ですか？ プロ一本です……」

小さな声でボソボソッと答える中身が凄かった。よく聞いてみると、広島・崇徳高時代は3番手ぐらいの控え投手。一時はマネジャー異動の話もあったぐらいで、本人も野球は高校まで……と考えていたという。監督の勧めで進んだ城西大で3年生からマウンド経験を積んで、隠し持っていた怪腕の素質開花の兆しを見せていた。

ユニホームのシルエットが春先とは別人

「まだ自分自身に確たる自信は持てていないですけど、この1年、まあまあコンスタントな成績で投げられたんで、そこは自信になってますね」

そう答える竹丸の足腰を見て、アッと思った。春先とは、ユニホームのシルエットが別人のように太くなっていた。

大学生なら3、4年生の4シーズン、社会人の選手なら直近の最低1年間、これぐらいの長い期間にわたってコンスタントな結果を残さないと、プロはなかなかその実力を信用しない。それが、1年間を通して確たる戦力となりうる心身の強靱さと技術の裏付けとなるからだ。

竹丸投手、そこは十分にクリアできたとみる。

高校時代に一度は野球選手としての将来を見限った者が、そこからわずか5、6年でドラフト1位の、それも重複指名候補に。

本人の懸命な努力と、導く者の骨折りがあってこそであろうが、それはそれとして、これがあるから、若い人のちょっと先のことなんて、ほんとに誰にもわからない。

▽竹丸和幸（たけまる・かずゆき）2002年2月26日、広島県生まれ。崇徳高から城西大を経て、鷺宮製作所へ。178センチ、78キロ。左投げ左打ち。

（安倍昌彦／スポーツライター、流しのブルペン捕手）