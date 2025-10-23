『小さい頃は、神様がいて』第3話 “渉”北村有起哉、“慎一”草刈正雄に離婚への“本音”を打ち明ける
北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第3話が23日の今夜放送される。
【写真】あん（仲間由紀恵）と再会する長男・順（小瀧望）
本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和による完全オリジナル脚本のホームコメディー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ温かく描き出す。
■第3話あらすじ
「たそがれステイツ」に住む三世帯は、一階の永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）の家に集合。あん（仲間由紀恵）は、一同の前で離婚の理由について赤裸々に打ち明けた。渉個人に問題があるのではなく、母親ではない自分を取り戻したいと語り、改めて渉に離婚したいと申し出るあん。一同は渉の反応を待つが、渉は何も応えず、部屋には長い沈黙が訪れる。
しびれを切らしたさとこは慎一に何か言うよう促すが、急に話を振られた慎一はとんちんかんなことを言ってしまう。それにより、部屋には和やかな空気が流れる。その時、あんの携帯に娘のゆず（近藤華）から「朝まで帰れなくなった」と連絡が入る。
二人だけで過ごしたくない渉とあんのために、一同は男性と女性に分かれて夜を明かすことに。三階の小倉家では、渉と慎一が話をしていた。渉は「あんの気持ちを頭では理解しているが、本当に離婚に向かってしまうのが怖い」と打ち明け、今まであんが家族をどれだけ大切にしてくれたかを語る。それを聞いた慎一もまた、家族に対する後悔を打ち明ける。
一方、あんとさとこは二階の樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の部屋を訪れ、四人でテントに入ってはしゃいでいた。それぞれの親について語る奈央と志保の話を、優しく受け止める二人。
夜が明け、慎一とさとこはみんなをラジオ体操に誘う。嫌々連れて来られた渉だったが、そこであることを思い出す…。
木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
