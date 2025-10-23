◆菊花賞追い切り（２２日・栗東トレセン）

―ゲルチュタールの最終追い切りは栗東・ＣＷコースで４ハロン５２秒９―１１秒７。５馬身追走の形から併入で終えた。

「一段階ギアを残したまま、しっかりと併走同入ができました。乗り手の感触としても『しまいまでしっかりしていた』と言っていました」

―日本海Ｓを勝った後、リフレッシュ放牧を挟んだ効果は。

「しっかり立て直してもらって、帰厩時には５３０キロ台と体重も増えていました。涼しい季節に入った今回の方が、坂路やＣＷコースで負荷をかけられたと思っています」

―週末は雨の予報も。馬場については。

「馬場が悪くてもしっかり走ってくれている。他の馬が苦にするのであれば、有利になるんじゃないかなと思っています」

―ジョバンニの最終追い切りはＣＷコースを単走で４ハロン５３秒３―１１秒７。馬なりで終えた。

「１週前にしっかり時計を出し、今週はスムーズに折り合いのつきやすい調教を意識しました。（坂路の）馬場が良くないことを考慮し、今回は平坦のＣＷコース、向こう正面から半マイルをサッと流す程度の追い切りにしました」

―過去のＧ１・３戦と比較して。

「今思えば、やはり皐月賞（４着）の時がかなり良かったと思います。今回はそこと比較しても、同じかそれ以上の状態で臨めると思います」