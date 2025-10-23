岩手・北上市の瀬美温泉でクマに襲われ死亡の男性「家族を大事にしていた」　死者数が過去最多の9人に…官房長官も注意喚起

全国各地で相次ぐクマの被害。

2025年度のクマによる死者数は、すでに9人と過去最多となり、政府や自治体が対応に追われている。

幼稚園バスに近づく3頭のクマ

幼稚園バスの車内から撮影された映像には、3頭のクマが園児たちの目の前に飛び込んでくる様子がとらえられていた。

21日午前8時半ごろ、北海道・浦河町で、幼稚園バスの近くにクマ3頭が現れ、車内に緊張が走った。

画面の奥には歩行者の姿もあった。

クマは親子とみられ、親グマは体長約1.5メートル、子グマは1メートルほど。

3頭のクマは道路を横断したあと、住宅の間に姿を消し、けが人などは報告されていない。

一方、福島・会津美里町では22日午前7時半ごろ、高齢の夫婦が相次いでクマに襲われた。

80代の妻は、ごみを出そうと自宅から出た際に遭遇し、叫び声を聞いて駆けつけた80代の夫も襲われた。

妻は首のあたり、夫は首にけがをしているという。

その後のクマの行方は分かっていない。

そして秋田・北秋田市では、体長1メートルほどのクマの成獣が捕獲された。

22日午前7時ごろ、市内に住む男性から、「物音がして確認をしたら、クマが自宅の地下に入り込んでいる」と、猟友会を通じて市に連絡が入った。

クマは地下の物置にとどまっていたが、市が物置の入り口に箱わなを設置したところ、5分ほどで捕獲されたという。

クマに襲われ死亡した男性「家族を大事にしていた」

岩手・北上市では、クマに襲われ死亡した温泉従業員の身元が21日判明した。

子どもたちが描いた絵を背にほほ笑む、笹崎勝巳さん（60）（崎は「たつさき」）。

10月16日、勤務する北上市の瀬美温泉の露天風呂で清掃作業をしていたところ行方がわからなくなり、翌日、付近の山林で遺体が発見された。

遺体や現場の状況から、笹崎さんは発見現場までクマに連れ去られたとみられている。

遺体の首や背中には大きな損傷があり、警察は司法解剖の結果と遺体の身体的特徴から笹崎さんと断定した。

瀬美温泉の岩本和裕代表取締役は、当時身元が判明していなかった笹崎さんについて、「ショックですし、当然後悔していますよね。言葉じゃ表せないですよね」と話した。

かつて岩本さんとプロレス団体の経営に携わった縁で、2025年3月から妻や幼い2人の娘と移り住み、瀬美温泉で従業員になっていた。

岩本さんは、毎朝娘を見送っていた笹崎さんの姿が目に焼きついているという。

瀬美温泉・岩本和裕代表取締役：

優しくて、本当に家族を大事にしていた。奥さんと子どもへの愛情というのは、本当に父親の見本ではないか。

各地で相次ぐクマによる被害を受け、木原官房長官は「今年度のクマによる死者数はすでに9名と過去最多となっております。地方自治体からの情報に注意するなど、引き続き十分な警戒をお願いいたします」と述べ、警戒を呼びかけた。

こうした中、富山・立山町では22日、クマが出没した際、自治体の判断で市街地での発砲を許可する「緊急銃猟」を円滑に行うための実地訓練が行われた。

