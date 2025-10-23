『ゴールデンドリーム』（C）テレビ朝日

　FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREETが所属するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、第5弾となる新グループ結成に向けた合宿の模様が、テレビ朝日系『ゴールデンドリーム』で放送されることが決定した。

【写真】「KAWAII LAB.」第5弾グループ結成に向けた合宿の様子

　来年2月に初の東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPER、「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数38億回を突破したCANDY TUNE、来月より初の全国ツアーを控えるSWEET STEADY、デビュー1周年を迎え約5万人を動員するツアーを完走したCUTIE STREETと、絶賛アイドル界を席巻中のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。

　そんな現在4グループが活躍中の「KAWAII LAB.」にて、新グループ結成に向けた3日間の合宿が開催された。参加したのは、デビューを目指して活動中の研究生グループKAWAII LAB. MATESのメンバー12人と、九州エリアを中心に同じく研究生として活動をしているKAWAII LAB. SOUTHのメンバー7人の、合計19人。デビューを目指して全身全霊で挑んだ“涙の3日間”に完全密着する。

　また、未公開シーンがたっぷり詰まった「完全版」を動画配信サービスTELASAにて独占配信。地上波放送に入りきらなかったパフォーマンスの全容やレッスンシーンに涙のインタビューなど、放送の倍以上のボリュームとなる約1時間に及ぶ超豪華な完全版となる。合宿の課題曲について、先輩のFRUITS ZIPPERのメンバーが語る一幕も放送される。

　さらに合宿編放送に先立ち、「Episode 0」の配信も決定。KAWAII LAB. MATES・KAWAII LAB. SOUTHのメンバーに「合宿開催」を発表した時の裏側に、今年8月14日に行われたSWEET STEADY×KAWAII LAB. MATESによるテレビ朝日サマフェスの模様を収録。SWEET STEADYのSP LIVEに、全メンバーが涙したKAWAII LAB. MATES初のユニット対決の裏側、この日に新加入した嶋崎結花（※崎はたつさき）、遠藤まりん、高梨ゆなのお披露目シーンなど、未公開映像も届ける。

　本日から、放送開始の11月5日に向けて、合宿参加メンバー19人それぞれの個人ティザー映像を番組SNS（X・Instagram・TikTok）で毎日解禁。合宿の映像に合わせて「もう死んでもいいからデビューを掴み取りたい」「自分の人生をかけて頑張りたい」「これが最後にしようと思ってる…」など、メンバーが本音を語っている。

■「ゴールデンドリーム」KAWAII LAB.合宿編
11月5日（水）深2：36〜毎週放送　テレビ朝日系列（一部地域を除く）
TVer・ABEMA・テレ朝動画・TELASAで見逃し配信あり

■「ゴールデンドリーム」KAWAII LAB.合宿編 完全版
11月6日（木）午後8時〜　毎週TELASAで2エピソードずつを独占配信
10月30日（木）午後8時〜　「Episode 0」を配信

【出演者】 ※五十音順
KAWAII LAB. MATES
新井心菜、遠藤まりん、加藤好実、笹原なな花、嶋崎結花、鈴木花梨
高梨ゆな、辻りりか、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあ

KAWAII LAB. SOUTH
有村心晴、大川世莉、門倉彩花、澤村いろは、濱嵜愛子、松田奈々、森野めね

KAWAII LAB.総合プロデューサー
木村ミサ