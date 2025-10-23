笑福亭鶴瓶＆小籔千豊、約90人の“課長さん”前にフリートーク 『ヤブツル』「この番組はほかの仕事と比べられない」【コメントあり】
NHK大阪放送局は24日、『ヤブツル#11』（後7：30〜／総合・関西地方）を放送。中間管理職である“課長さん”をテーマに送る。
【番組カット】90人の”課長さん”前にトークを繰り広げる笑福亭鶴瓶＆小籔千豊
話芸の達人、笑福亭鶴瓶と小籔千豊による「台本なし」「打合せなし」で臨む自由気ままなトークバラエティー。今回、スタジオには、日々職場で奮闘する約90人の“課長さん”が集合。日常的なコミュニケーションの悩みや、仕事への向き合い方など、自由なトークを繰り広げる。
【コメント】
■笑福亭鶴瓶
毎回、小籔とやれるのを楽しみにしてて、いつもそうですけど、何の打ち合わせもなくこんなことができるなら、非常にありがたい。ほかの芸人もこういう番組やりたいと思うよ。小籔の迫力は変わらないし、お客さんも笑うし、今回は中間管理職という統一されたテーマがよかった。全部小籔に任せておいたら、すごい楽やし、楽しい。年に4回やったら根付くかもしれない。
■小籔千豊
毎回年に一度の光栄な仕事なので、スベろうがウケようが、「ヤブツル」というタイトルがバンって出てるだけうれしいです。この番組はほかの仕事と比べられない。「笑かしたろう」って気持ちがでない。普通やったら、「よっしゃテレビか、おもろい話したろう」とか思うんですけど、光栄な仕事すぎて、鶴瓶さんを楽しむ、というか、鶴瓶さんを感じて1日終わるだけです。
僕も中間管理職という仕事ではないですけど、お客さん側にも連帯感もあって、この年になるとわかるようなおもしろい話や、悩みも共有できたのがよかった。悩みを言うときでも、鶴瓶さんはこう言うやろうなって、心に思えば、みんなもちょっとは楽になるのかなと思います。
