ハライチ、超高額メニューが潜む“ドボンゴチ”挑戦 17年前のテレビ初出演『おもしろ荘』回想
お笑いコンビ・ハライチ（澤部佑、岩井勇気）が、きょう23日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00）内「ゴチになります！26」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】白石麻衣らも！ハロウィンの仮装を楽しむゴチメンバー
今回は、VIPチャレンジャーに初登場のハライチを迎えた「ドボンゴチ」となる。「ドボンゴチ」ではメニューの中に1品で2万円近くの超高額メニューが隠れており、万が一それを引いてしまった場合は瞬く間に計算が狂う。せいや（霜降り明星）は「これがドボンゴチか」、小芝風花「しびれる〜」、澤部も「これやばいぞ！」と戦々恐々。果たしてドボンを引くのは誰なのか。
ゴチバトルの舞台は、東京・丸の内センタービルディングにある新鮮な魚介をふんだんに使った海鮮イタリアン「Lido Tokyo」。設定金額は2万3000円で自腹額は8人で18万円前後と高額となる。岩井は昔イタリアンレストランで働いていた経験があり、イタリアンには自信があると豪語する。
ハライチのテレビ初出演は2008年のぐるナイ『おもしろ荘』だった。当時のネタ映像を振り返るが、岡村隆史が「今見ても面白い」と褒めると自画自賛。全員でハライチ鉄板のノリボケに挑戦することに。岩井のせりふに乗っかって即興でボケていくと、白石麻衣が頭角を現す。一方、増田貴久には澤部から厳しい評価が下される。
澤部は小芝とCMで共演中。撮影中も常に明るい小芝に対して澤部は、意外にも人見知りで、プライベートでもおとなしいという。そして、岡村にパパ会でのある悩みを相談。さらに、澤部が“魂が抜ける”命がけの特技を披露する。そんな摩訶不思議な技に小芝が見様見真似で挑戦すると、まさかの奇跡が起きる。
スペシャルメニューをかけたゲームは「ハロウィーン」にちなみ、全員で仮装する「フォト・パーティー」。増田がトランプマン、高橋文哉が水戸黄門、小芝がシスター、白石がキョンシーなど映えるコスプレで、セルフタイマーを使ってお題のポーズの写真撮影に挑戦する。「写真のど真ん中に写れ」では小競り合いの結果、「かっこいい」「年賀状にできる」と絶賛の1枚が完成する。
「ゴチ26」も今回を入れて残り5戦。小芝は「ヤバいかも」、高橋は「もう無理です」とドボンの呪縛に疑心暗鬼になるなか、岩井も「頼みすぎたんだ俺」、澤部も「絶対ダメですよね」と自信がない様子を見せる。
