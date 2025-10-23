佐野勇斗「別れるのがすごく悲しかった」 “親子みたい”2ショットに視聴者号泣「爆泣き」「かわいすぎる」
俳優の佐野勇斗（M!LK）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。W主演を務めるドラマ日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）のオフショットを公開した。
【写真あり】「爆泣き」「かわいすぎる」佐野勇斗が子役とオフショ
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・大介の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
佐野は「星（ひかる）役のらいととは本当に仲良しになったから、別れるのがすごく悲しかったです。らいちゃん仲良くしてくれてありがとうね」として、母である八神家の元家政婦・城之内晶（原沙知絵）からネグレクトを受ける星（阿部来叶）との2ショットを複数枚投稿。第3話（22日放送）を振り返り「切なかったなぁ」とつづった。
この投稿には「爆泣きで目痛い」「かわいすぎる」「泣きまくり」「ほんとに親子みたい」「爆泣き」といった声が寄せられている。
