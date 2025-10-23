2025年のプロ野球ドラフト会議が、23日に開催。特に注目されるのは1巡目指名された“ドラフト1位”選手たちですが、2巡目指名以降にも期待の選手が続々。前年2巡目以降で指名され、活躍を見せた4選手をピックアップします。

まずはヤクルトの3巡目指名選手・荘司宏太投手。セガサミーから入団となった25歳の荘司投手はオープン戦から登板を重ね、チェンジアップを武器にブルペンを支えました。レギュラーシーズンではチーム2位タイとなる45試合に登板。難しい場面での起用にも応え、防御率1.05という好成績を残しました。

同じくセ・リーグからは、中日の4巡目指名で日本生命からの入団となった石伊雄太選手をピックアップ。キャッチャーという難しいポジションにもかかわらず、開幕1軍を勝ち取り、チーム捕手の中ではトップとなる85試合に出場。バッティングでも3本塁打を放つなど躍動を見せ、21打点、打率.221をマークしました。

一方、パ・リーグでは大卒ルーキーたちが躍動。西武から2巡目指名された渡部聖弥選手(大阪商業大)は、開幕から6試合連続安打を記録するなど打線をけん引する活躍を見せました。シーズン途中はケガによる離脱も経験するも、109試合に出場し打率.259、110安打、43打点、12本塁打という数字を残しました。

日本ハムから5巡目指名された山縣秀選手(早稲田大)は、レギュラーシーズンの84試合に出場。大学時代から定評のあった守備力を1軍の舞台でも遺憾なく発揮しました。さらにホームランを3本記録するなど、下馬評を覆す長打力も披露。ポストシーズンでは最終戦を目前に負傷に見舞われるも、走攻守にチームをもり立てました。