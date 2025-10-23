

つぶらな瞳とコロムチの体、コミカルな動きが魅力的なプレーリードッグに10年以上愛を注ぎ続ける女性に話を聞いた（写真提供：まる子さん）

【写真を見る】ヨギボーのようなぽてっとしたプレーリードッグの体躯には、申し訳程度に4本の足がついている（全30枚）

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第5回となる今回は、プレーリードッグと暮らす女性に話を聞いた。

チップとデールの仲間「プレーリードッグ」

プレーリードッグは、犬ではない。北米原産のリス科の動物だ。ディズニーキャラクター「チップとデール」から耳をちぎった姿というと、イメージしやすいだろう。

ヨギボーのようなぽてっとした体躯は薄茶色の被毛に覆われ、申し訳程度に4本の足がついている。しかし、短いといえども侮れない。後ろ足で上手に立ち上がり、周囲を見渡しながら前足を使って食餌をとるという高いパフォーマンスを発揮するのだ。広い平原（プレーリー）で外敵をいち早く見つけるための進化だろう。

つぶらな瞳とコロムチの体、コミカルな動きが魅力的だが、飼いならすのは簡単ではない。特にオスは縄張り意識が強く、攻撃性が高い。発情期には飼い主であっても噛みつかれることもある。トイレも覚えないうえに、臭腺から強烈なにおいの分泌物を出す。

人間だったら絶対にパートナーにしたくない。そんな動物に、10年以上愛を注ぎ続ける女性がいた。



牡丹ちゃんと南天ちゃん（写真提供：まる子さん）

追い詰められた10年前、アルゴリズムに導かれた出会い

福岡市在住のまる子さん（仮名）がプレーリードッグに出会ったのはおよそ10年前。何もかもうまくいかない時期だった。仕事に打ちのめされ、人間関係に傷つき、「もう人生を終わらせてしまおうか」とまで追い詰められていたという。

「当時は生きていけないくらいのつらい出来事があって、どうしても、何かに頼りたかったんです」

それでも毎朝まぶたをこじ開けて会社へ行き、足を引きずって暗い部屋へ帰る。唯一の安らぎは、YouTubeで大好きなリスの動画を見ることだけ。そんなある日、アルゴリズムの魔法によって、まる子さんは1本の動画に出会った。

「プレーリードッグが、入院していた飼い主さんと数カ月ぶりに再会する動画だったんです。飼い主をちゃんと覚えていて、『待ってたよ！』って抱き合って。なんて素敵な親子関係なんだ、私も絶対に飼いたいって思ったんです」

しかし、調べれば調べるほど、プレーリードッグ飼育のハードルが高いことがわかってきた。

まず、飼育に必要なものは5万円以内に収まるものの、とにかく生体価格が高い。日本では感染症防止のため、2003年以降プレーリードッグの輸入は禁止されている。国内繁殖された個体のみが流通しているため数が限られ、現在は生体価格だけで40万円程度するという。

次に、飼育の難しさがある。野性が強く残っており、犬猫のようには飼いならせない。基本はケージ内で飼育だが、運動不足解消のための室内散歩、「部屋んぽ」が必要。しかしプレーリードッグにはかじり癖や掘る習性がある。あらゆる家具や壁、柱などが犠牲になることは覚悟しなければならない。賃貸物件ならば、原状回復費の負担は免れないだろう。

寒さに弱く、適温である20度〜22度を下回ると体調を崩しやすくなるため、冬場はヒーター活用が必須。飼育下での平均寿命は7〜8年だ。

【プレーリードッグ飼育に必要なもの】

・ケージ（縦60cm、横80cm、高さ60cm程度）

・床材（すのこ・牧草）

・隠れ家

・ベッド

・水入れ

・おもちゃ

・エサ（基本は牧草とペレット）

・冬場はヒーターなど



まる子さんのプレーリードッグスペース。右奥には運動のための回し車、砂浴びのための器がある（写真提供：まる子さん）

また、医療費も侮れない。海外から新しい血が入らないため、どうしても血統が近くなり、遺伝的な病気が出やすくなる。そうなれば動物病院に通う頻度も増えるだろう。

一方、診察できる動物病院は少ない。まる子さんもまずは信頼して相談できる獣医師を見つけようと、福岡中の動物病院に電話をかけたという。

「責任もって最後まで飼育ができるかと、半年くらい悩みました。そして、本当に信頼できる動物病院を見つけたことで、ようやく決心がついたんです」

｢この世の終わり｣顔の、誰かに似た“すみっこちゃん”

ーーもう男と暮らすのはコリゴリ。一緒に暮らすなら、ペットであっても絶対女の子がいい。

まる子さんは神戸のペットショップまで足を延ばした。売れ残っていたのは、幸運にも2匹とも女の子だった。好奇心旺盛な瞳でまる子さんに近づき、「触れ」アピールをする子の背後に隠れるように、「すみっこちゃん」と呼ばれる子がいた。

「ケージの隅に、まるで『この世の終わり』みたいな顔をしてじっとうずくまっている子がいたんです。『生きていても全然楽しくない』って顔で」

その子はいつでも隅っこから離れないんだと、店主が教えてくれた。お客さんが来ても、無理やり引っ張ってこないと前に出てこないのだという。店主の言うように、抱っこしようとすれば全力で拒否。体に触れることさえ拒絶した。

「この子にします」というと、「本当にいいの！？」と驚かれたが、まる子さんの心は変わらなかった。

部屋の隅にうずくまり、誰にも心を開かず、生きていることさえ拒否しようとするかのような「すみっこちゃん」。彼女の小さな薄茶色の背中に、「誰か」の姿が重なったのかもしれない。



まる子さんの運命を変えた牡丹ちゃん（写真提供：まる子さん）

先天性の心疾患が発覚、在宅ワークに転向し兼業開始

相変わらず懐かないすみっこちゃんに、「牡丹ちゃん」と名付けた。メスだからか攻撃性は低く、教えなくてもトイレは完璧に覚えた。懸念された匂いもほとんど感じない。

「こんなに私の心を穏やかにしてくれる存在に、初めて出会いました。牡丹がいるから、毎日生きているんだって感じられたんです」

相変わらずツンデレではあるものの、徐々にまる子さんを信頼し始めてくれた。牡丹ちゃんがいる場所が、自分の「帰る場所」だと思えた。

しかし、暮らし始めて半年たったころ、牡丹ちゃんに先天性の心疾患が発覚する。まる子さんは当時会社員。朝8時に出勤し、5時まで働く。その間牡丹ちゃんは一人ぼっちで留守番しなければならなかった。

病気がわかってもしばらくは、仕事の昼休みにいったん帰宅して薬を与え、また会社に戻る日々が続いた。しかし、仕事をしていても心配で落ち着かない。

「動物を飼うなら、こんな中途半端なことをしていてはいけないと思いました。私はどうしても、牡丹を助けたかったんです」

まる子さんは、生き方を変える決心をする。会社を辞めて、在宅でできる仕事に切り替えたのだ。つてをたどって企業のバックオフィスを任せてもらい、収入が足りない分あれやこれやといろんな仕事を掛け持ちし、牡丹ちゃんと暮らしていけるだけの収入を確保した。



プレーリードッグは野生では群れをつくって生活する。ひとりぼっちの時間が長いとストレスになることも（写真提供：まる子さん）

一人ぼっちの人生に、小さな家族ができた幸せ

プレーリードッグは野生下では群れで生きる動物。まる子さんはもう1匹、女の子を迎えることを決心する。それが「南天ちゃん」だった。



プレーリー界隈でも有名な暴れん坊だった南天ちゃん（写真提供：まる子さん）

計画は、半分失敗、半分大成功。南天ちゃんは、まる子さんの手に負えないほどのお転婆だった。とにかく噛む、ひっかく。走り回り、掘り、かじり、破壊する。生傷が絶えず、傷口からの細菌感染を防ぐために破傷風の予防注射を獣医師に勧められたほどだった。しかし、牡丹ちゃんに対してはまったく違った。

「牡丹は最後まで私にはツンデレだったけど、母性の強い子で、まるで本当の娘のように南天の面倒を見てくれました。南天も、牡丹の言うことはちゃんと聞くんです。私の言うことなんて全然聞いてくれないのにね」

多少バイオレンスではあるものの、幸せに満ちたひとりと2匹の生活が続いていった。プレーリードッグは、挨拶の代わりにお互いハグやキスをする。仲睦まじい2匹の姿を見るだけで、まる子さんの心は満たされていった。一人ぼっちだったまる子さんに、小さな家族ができた。



プレーリードッグは仲間同士でハグやキスをする（写真提供：まる子さん）

しかし、どれだけ幸せでも、別れのときはやってくる。牡丹ちゃんは歳を重ね、病にとり憑かれてしまう。必死につなぎとめようとするまる子さんの指から抜け落ちるように、命は少しずつ侵食されていった。砂時計の砂が零れ落ちるように、牡丹ちゃんはまる子さんの腕の中で、最後の呼吸を終えた。

後編に続く

（宮粼 まきこ ： フリーライター）