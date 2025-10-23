¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µÙÆü¡£¤Ç¤â¤½¤Î²¿¤«¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡¿¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ìµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶ÉµÙ¤á¤º¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÂ¿Ê¬¤½¤¤¤Ä¡¢º£¤´¤í¥Ñ¥Õ¥§¤È¤«¿©¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¡Ù¤ÎÃø¼ÔJam»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤ÇµÙ¤ß²¼¼ê¤À¤Ã¤¿Jam»á¤Ë¤è¤ë¡¢¿´¤ò·Ú¤ä¤«¡õ¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëµÙ¤ßÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡ª ´Æ½¤¤ÏÀº¿À²Ê°å¡¦Ì¾±Û¹¯Ê¸»á¡£
¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ëºá¤Î°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢µÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤º´èÄ¥¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤¿¤Á¤Î4¥³¥Þ¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¾å¼ê¤ÊµÙ¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊJam¡§Ãø¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦Ì¾±Û¹¯Ê¸¡§´Æ½¤/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö²¿¤«¡×¤¬¡Ö²¿¤«¡©¡×¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤Î¡Ö²¿¤«¡×¤Ï¡¢¡ÖÎø¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Îø¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Öº£¤«¤éÎø¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¡¢Íî¤Á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÎø¤òÀ®½¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ïºî²È¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¡Öºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤éºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ç½ø¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ö»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤à¤Û¤É¤Î¡ÖµÁÌ³´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Û¤É¤ÎÍýÍ³¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡Ö²¿¤«¡×¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤·¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÈè¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡Ö²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¤¤¿¤êÃÎ¸«¤ò¹¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤ÎÏÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤¶¡ÖÍî¤Á¤¿¡×¤È¤¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤«¡×¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Â¾¤Î¤³¤È¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²¿¤«¡×¤ÏÎø¤ÈÆ±¤¸¤ÇÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
