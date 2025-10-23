

愛するプレーリードッグのために“農業女子”になったまる子さん。その顛末とは？（写真：まる子さん提供）

【写真を見る】ぽてっとした体躯、前足で器用に食餌をとる姿がコミカルなリス科の動物、プレーリードッグ（全32枚）

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第5回となる今回は、プレーリードッグと暮らす女性に話を聞いた。

本記事は後編です（前編『｢この世の終わり｣な顔をしていた《プレーリードッグ》をお迎えした結果…生体価格で約40万円､1人ぼっちの家に小さな家族ができた女性の生活』）。

がんで亡くしたプレーリードッグ、里子での出会い…

ぽてっとした体躯、前足で器用に食餌をとる姿がコミカルな、リス科の動物・プレーリードッグ。現在ではペット用として国内繁殖された個体のみ飼うことができるため、生体価格は40万円と高額だ。また、犬や猫と違い、野生が強く残っていることから、簡単に飼いならすことはできない。

幼いころからリスが大好きだったまる子さん（仮名）は10年前、人生に絶望していた時期にプレーリードッグの動画を見て一目ぼれ。本当に飼えるか半年間熟考したのちに、迎えることを決意する。

ペットショップで出会ったのが、自分と同じように誰にも心を許さず、隅っこに固まったままの「絶望プレーリードッグ」牡丹ちゃんだった。彼女とともに暮らすことで、まる子さんは生きる力を取り戻していった（詳細は前編で）。

しかし数年後、牡丹ちゃんはがんに罹患し寿命を終える。幸せな時間は終わってしまった。

どれほどつらい経験をしても、人はそのぬくもりを、幸せな時間を再び求めてしまうもの。いつしかまる子さんは牡丹ちゃんの面影を求め、スマートフォンの検索窓に再び「プレーリードッグ」と打ち込むようになっていた。

「最初はぼんやりプレーリードッグの赤ちゃんを見ていました。そして、何となく『プレーリードッグ 里子』って検索してみたんです」

――牡丹の生き写し！？



牡丹ちゃんの生き写し（？）だった向日葵ちゃん（写真提供：まる子さん）

スワイプの指が止まる。まる子さんは、幼いころの牡丹ちゃんにそっくりなプレーリードッグが、和歌山県で里子に出されていることを知った。絶対に会いたい。その一心で応募し、100倍近い倍率を潜り抜けて里親の権利を獲得。当日は遠く和歌山まで迎えに行った。

「絶対に飼い主になりたいって思っていたので、選ばれたときはうれしかった！そして、その子を家に連れて帰ってきたんです。そしたら……全然、牡丹じゃなかったんですよ！」

写真映りの問題か、連れてきた子は牡丹ちゃんとは似ても似つかなかった。しかしもはやそんなことは関係ない。まる子さんはその子を「向日葵ちゃん」と名付けた。

愛を信じられなくなった子に、愛を注ぎ続ける

向日葵ちゃんは、全くまる子さんに懐かなかった。懐かないどころか、しばらくはご飯も食べず、水も飲まない日々が続いた。

「『ここで生きてなんてやらない』。そう言っているように見えました」

前の飼い主に手放されたことを理解していたのかもしれない。人に心を開かず、小さな体で「死にゆく準備」をしているようだった。

「前の飼い主さんは海外出張が多い方で、向日葵は一人ぼっちの時間が長かったみたい。手をかけてもらっていない痕跡がいろいろあって……」



向日葵ちゃんは巻き爪になっている。運動が不足したり爪切りを怠ったりすると、爪の中の血管や神経も一緒に伸びてしまい、適切な長さに切れなくなってしまう。（写真提供：まる子さん）

犬や猫が飼えないからといって、小動物なら簡単に飼えるわけではない。プレーリードッグは、群れで生活する生き物だ。一人ぼっちの生活が、小さな向日葵ちゃんにとってどれほど過酷だったかは、想像に難くない。

ふとトマトをあげたことで取り払われた「壁」

まる子さんは急がず、ゆっくりと関係を築いた。1カ月ほど経ったある日。

「向日葵に、トマトを与えてみたんです。そしたら、じーっと私を見つめながら食べてくれたんです」



トマトを食べる向日葵ちゃん（写真提供：まる子さん）

その時、向日葵ちゃんがまる子さんとの間に築いていた強固な壁が、すっと取り払われたのが手に取るようにわかった。壁が取り払われてからは、向日葵ちゃんはまる子さん一筋。本来の甘えん坊気質を発揮している。

「家で仕事をしているときは、別の部屋にいても怒らないくせに、ちょっと長く外出して帰ってくると、抱っこをねだって離れなくなるんです」

向日葵ちゃんのバックグラウンドに思いをはせる。その行動の意味が、擦りむいた傷を消毒したときのように、痛みを伴って心に染みた。



向日葵ちゃんは、まる子さんにべったりの寂しがりやの女の子（写真提供：まる子さん）

地元の農家に頼み、飼い主自ら「牧草」を栽培

先住の南天ちゃんと向日葵ちゃんは相性が悪く、最後まで別の部屋で飼育を続けた。南天ちゃんはプレーリー界隈でも有名なお転婆娘。まる子さんでさえ、本当はオスなんじゃないかと疑うほどに、歳を重ねてもパワフルだった。

しかしプレーリードッグにとって、7歳は鬼門。あれほど健康だった南天ちゃんもまた、7歳を超えたとたん、がんになってしまう。

「プレーリードッグって、牧草とペレットを主食とするんですが、市販のものは多少添加物が入っているんです。南天には、新鮮な牧草を作ってあげたくて」

まる子さんは、小動物用の安全な牧草を育てようと考えた。地元の農家に頼み、畑の一角を貸してもらい、まずは野菜作りから始める。しかし牧草を育て始めたのは、1年ほど経ってからだった。

「牧草は私たちにとっては貴重な植物ですが、農家さんにとってはただの雑草です。育てるとなれば種も舞うだろうし、周囲に雑草を取る手間をかけてしまうので」

まずは専業農家への尊重と信頼関係づくりから。最初は「すぐにやめるだろう」とあきれ顔で見ていた農業の「師匠」も、まる子さんの熱意を認め、最終的に牧草を育てることを許してくれた。



まる子さんが栽培・販売している小動物用の牧草（写真提供：まる子さん）



まる子さんの育てた牧草をたべるプレーリードッグ（写真提供：まる子さん）

「事業と呼べるほどのものではないんですが、小動物の牧草に困っている飼い主さんあてに、牧草の販売を始めました。うちのちびたちにも食べさせていて、明らかに病院に行く回数は減りました」

まる子さんは、プレーリー界隈を中心に、安心安全な牧草を届けている。

扱いにくく、我がままで攻撃的でも、愛すべき伴侶

まる子さんは、2匹のプレーリードッグを見送った。そして今、向日葵ちゃんの他に2歳の女の子、茉莉ちゃんと暮らしている。向日葵ちゃんは現在8歳。今は元気だが、「そのとき」が来る気配をすでに感じ始めている。ページを1枚めくれば、別れの章が始まるかもしれない。

これからもプレーリードッグを飼い続けるのかと聞くと、2秒間の沈黙があった。

「……気持ちはあります。でも、難しいかもしれません。ブリーダーさんも頑張ってくれていますが、国内繁殖だけでは血が濃くなってしまうし、限界がある。遺伝病が出ると、幼いうちから病気になってしまったり、寿命が短くなったりしてしまうんです」

――もしかしたら、これで最後かもしれない。2秒間の沈黙が、迷いを表していた。



温かい布団で眠る向日葵ちゃん（写真提供：まる子さん）

「牡丹に出会う前は、将来のことばかり憂いていました。相手に対して求めてばかりだったとも思います。『ここまでやったならこうなるはずだ』っていう、浅ましい期待もありました」

一筋縄ではいかないプレーリードッグとの暮らしで、まる子さんは見返りを期待せず、ただ与え続ける愛を知った。見返りを求めない愛情は、ときに奇跡を起こすこともある。向日葵ちゃんの壁が突然取り払われたときのように。

扱いにくく、我がままで、ときに攻撃的になる。それでもまる子さんは、プレーリードッグを伴侶に選んだ。これが人間ならすぐに「別れろ」と忠告するところだが、目の前でのろけるまる子さんを見ていると、「これでいい」と思えてくる。幸せの感じ方も家族の在り方も、一つではない。



仲良く眠る牡丹ちゃんと南天ちゃん（写真提供：まる子さん）

【プレーリードッグと暮らすには】

・ペット可物件、もしくは管理会社に小動物の飼育を許可されていること

・賃貸の場合、明け渡し時の修繕費用を覚悟すること

・プレーリードッグ用のケージを用意し、給水器、エサ台、寝床を用意する

・2匹以上で飼うときは、相性に気を付けること

・プレーリードッグを診察できる動物病院がそばにあること

・病気になったときの医療費を確実に負担できるだけの経済力があること

・毎日部屋んぽさせ、こまめにコミュニケーションをとること

・定期的に爪切りをすること

・家の壁や家具が破壊されることを覚悟すること

・愛されなくても愛し続けること

（宮粼 まきこ ： フリーライター）