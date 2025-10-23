スポーツ施設が集まる長崎市松山町の「平和公園 西地区」。

再配置の計画が示された中、市民からは懸念の声も聞かれます。

“まち” が、どのように変わっていくのかを取材しました。

【NIB news every. 2025年10月1日放送より】

長崎市松山町の市営陸上競技場。

トラックを全速力で駆け抜けるのは、長崎大学陸上部の開田 遥斗さん 19歳です。

週に2、3回は、ここで練習しているそうです。

（長崎大学陸上部 開田 遥斗さん (19)）

「(現在は）400mトラック8レーン、500mトラックと外周で600mが1コースずつある。一斉に並んでスタート出来たり、ほかの高校や大学が来ていても、少しレーンを離してスタートしたり、いろいろと工夫しながら練習できる」

市民が利用するこの陸上競技場は、近い将来、移転することが決まっています。

長崎市松山町にある「陸上競技場」と「市民総合プール」「庭球場」「ソフトボール場」「弓道場」。

平和公園西地区に位置する施設は今、再配置が進められています。

国道206号の混雑緩和のために県が進めている、長崎市と時津町を結ぶ「長崎南北幹線道路」の整備。

松山町もルートに入っていて、高架化した道路が通る予定です。

特に、現在の市民総合プールの場所はインターチェンジが新たに作られる予定で、現在より敷地が狭くなることから、施設の配置が大きな課題となっていました。

2022年には、プールを陸上競技場に移転する案が示されましたが、市民らから陸上競技場の移転に反対する要望書が提出されました。

（鈴木 長崎市長）

「幅広い関係者に参画いただき、ガラス張りの形の議論をしてもらいながら再検討を進めていきたい」

鈴木市長はおととしの就任後、「議論の内容が市民に十分に伝わっていない」として、再検討することを発表。

そして、去年11月…。

（鈴木 長崎市長）

「プールを陸上競技場に、陸上練習場を中部下水処理場跡に(移転する)方針が適当であると、我々としては考えている」

当初の案を踏襲する形となり、今年6月には基本計画を策定しました。

（市土木企画課 中野 智文 課長）

「費用面について、中部下水処理場跡地が“軟弱地盤”である。地下に構造物がたくさん埋まっており、(プールのような)大きな建物を建てる時、試算では(陸上競技場と)20億円以上の差が出る」

市は、陸上競技場を中部下水処理場跡地に移転するほうが、プールを移転するより20億円以上費用を抑えられ、経済的にも妥当な判断だと説明しています。

一方で、市民からは不安の声も聞かれます。

（市平和公園問題市民連絡会 南 輝久 事務局長）

「特定のスポーツ施設の利用者に、大きく不利益がかかるような再配置であってはならない」

再検討部会の臨時委員を務めた南 輝久さん。

今回の計画に反対の意見を表明してきました。

（市平和公園問題市民連絡会 南 輝久 事務局長）

「400mトラックは中部下水処理場跡地に移すと言っているが、今の松山のように、陸上専用でも優先でもない。多目的広場という位置づけ。今の市の方針では明らかに陸上競技場の利用者に大きな不利益、負担がかかっている」

現在の陸上競技場には、400mトラックが8レーンあります。

これが移転後には、4レーンに減る予定です。

（市土木企画課 中野 智文 課長）

「再検討部会に陸上関係者の団体に入っていただき、意見を聞かせてもらった。その中で団体の方からの4レーンは必要だという意見を踏まえ、中部下水処理場跡地の広さも考え設計」

陸上競技場で伴走者と共に、練習に励んでいたのは視覚障害のある山口 秀美さん75歳。

今月、滋賀県で行われる「全国障害者スポーツ大会」の陸上競技に県代表として出場します。

（山口 秀美さん(75)）

「点字ブロックが私の家からここまでつながっているから、ここしか来ることができない。中部下水処理場跡地だったら、とてもひとりでは行けない」

利用者の中には団体に所属せず、個人的にウォーキングやランニングを楽しむ市民も多くいます。

2036年度の供用開始を目指す「長崎南北幹線道路」の茂里町⇔時津IC間。

それに合わせてスポーツ施設の再配置も進められる見通しです。

これからも変わらず運動や憩いの場であるように。

鈴木市長は「整備の進捗状況に合わせて情報を発信し、市民に理解してもらえるように努める」としています。