ダイハツの「“4人乗り”軽トラ」がスゴい！ 超レトロな「丸目ライト」×「オシャなグリーン」ボディ採用！ 解放感もハンパない「バスケット」に注目！

今こそ欲しい！ “4つの顔”を持つ変幻自在な軽自動車

自動車メーカーはモーターショーなどの場でさまざまなコンセプトカーを発表しますが、未来のデザインの方向性を示したり、新しいライフスタイルを提案したりと、私たちのクルマへの夢をかき立ててくれる存在です。

2009年の第41回「東京モーターショー」でダイハツが披露した「バスケット」も、そんな記憶に残る一台に数えられます。

解放感もハンパないダイハツ「バスケット」に注目！

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの“4人乗り”軽トラ「バスケット」です！ 画像で見る

バスケットのコンセプトは、その名も「スローライフ・ビークル」です。家庭菜園やガーデニングなどを楽しみ、自然とのつながりを大切にするライフスタイルを想定して開発されました。

当時の自動車業界が追求していたスピードや性能とは一線を画し、心豊かな暮らしに寄り添う新しい軽自動車の提案でした。

そのエクステリアは、どこか懐かしさを感じさせるレトロモダンなデザインが特徴です。象徴的な丸目のヘッドライトとシンプルなグリルが、親しみやすい表情を作り出していました。

ボディカラーには、自然志向のテーマを反映したパステル調の「ライトモスグリーン」が採用されました。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1550mmと、軽自動車規格に準拠しています。

インテリアもユニークで、ダッシュボードやシートには麻袋をイメージした麻調素材が用いられ、スローライフというテーマを演出。あえてボディ同色の鉄板を露出させたデザインは、コストを抑えながら無骨で実用的な雰囲気を高めていました。

しかしこのクルマの最大の魅力は、一台で4つの役割をこなす“変幻自在”な構造にあります。

基本は4人乗りの乗用車ですが、前席のハードトップと後席のキャンバストップをそれぞれ取り外すと、軽自動車では極めて珍しい4シーターのオープンカーに変身します。

風を感じながら仲間や家族とドライブを楽しむ特別な体験を提供してくれるのです。

さらに、後部座席を折りたためば広大な荷台スペースが出現し、軽トラックのように活用することも可能でした。

汚れた園芸用具やアウトドアグッズも気兼ねなく積めるよう、内装を保護する専用パネルも用意。日常の足から休日のレジャー、趣味の道具まで、あらゆるシーンに対応できる一台でした。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンと4WDを組み合わせ、未舗装路などの走行も想定されていました。

詳細は不明ながら、ベースは商用車のラダーフレームではなく、乗用車用のモノコックシャシーと見られます。乗り心地を重視した設計だったと考えられます。

この独創的なコンセプトは多くの人々の心をつかみ、発表から15年以上経った今でもSNSなどでは「欲しい」「今なら売れるのでは」といった市販化を望む声が絶えません。

その斬新なデザインと、実用性と楽しさを見事に両立させたコンセプトは高く評価され続けています。

これほどまでに注目を集めたにもかかわらず、残念ながらバスケットが市販されることはありませんでした。その背景には、当時のダイハツの経営戦略が大きく関係していると考えられます。

2009年当時、世界的な金融危機後の市場が求めていたのは経済性であり、ダイハツはリッター30kmを目指す燃費技術「e：S（イース）」の開発に注力していました。

ニッチ市場向けのバスケットは専用部品が多く、生産コストがかさむため、量販モデルとして事業化するにはハードルが高かったのです。

しかし、バスケットが提案した「楽しく、レクリエーショナルな軽自動車」という精神は消え去ったわけではありません。

2020年に発売された軽クロスオーバー「タフト」は、バスケットの“精神的な後継車”と位置づけてもいいかもしれません。

直接的な関係はないものの、タフトの大きなガラスルーフ「スカイフィールトップ」は、バスケットの開放的なオープンエアのコンセプトを現代技術で実用化したものと解釈してもおかしくないでしょう。

時代を先取りしすぎたコンセプトだったのかもしれませんが、バスケットが示した個性と楽しさを追求する精神はタフトへと受け継がれ、現在も多くのユーザーに支持されています。

市販はされなかったものの、バスケットは私たちの記憶の中で走り続ける魅力的な一台なのです。