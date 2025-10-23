タレントのマツコ･デラックスさん（52）が22日、『令和7年度 北海道米「新米発表会」』に登場。北海道へ移住を検討している理由を明かしました。

マツコさんは8月、北海道で行われる予定だった北海道米のイベントに向かう途中、関節の亜脱臼を起こしてしまいイベントへの登壇を断念。急きょリモートで参加していました。



その日の様子について「ホクレンさんのイベントに出る日、羽田空港で亜脱臼して、ご迷惑をおかけいたしました本当に。なかなかでっかいホールの前で、みなさんの前でイベントに出ることなんてないのに、そんな日に限ってよ。だから、ホクレンさん、ゆめぴりか、ななつぼしのこれから起きるであろう悪いことを全部私が引き受けたの。だからむしろ感謝してほしい」と語りつつ、「冗談ですからね、冗談ですから、あんた本気で書くんじゃないわよ。冗談ですから」と笑顔で語りました。



■実は大の北海道好き「1日、3、4杯ずつぐらいカニを食べてた」

また、北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコさんは、大の北海道好きだそうで、「こんなバカみたいに仕事するようになっちゃったので、めったに行ってないんですけど、北海道は毎年2回行ってましたからね、夏・冬って」と明かしました。

■北海道への願望「滑らないようにしていただけると」

北海道で何をしていたのか聞かれると「冬なんかは、私カニが大好きだったんで、ほんと食べながら『そんな食べ方してたらいつかあたるぞ』って言われ続けてたのよ。1日、3、4杯ずつぐらいカニを食べてたら、本当にあたりまして、それから甲殻類食べられなくなっちゃいまして、楽しみがどんどん減っていっちゃってるの。貝もそう。食べ過ぎてアレルギーになっちゃって、それから足が遠のいてて。もう（北海道に）住んじゃおうかな。もう死んでもいいから食べようかな。もし私、北海道に住むってなったら、もう食べます。だから私が北海道に移住したって聞いた時は、こいつは覚悟して行ったなと。最期を北海道の地で迎える覚悟で、好きな物を食べて死のうっていう、それぐらいの覚悟をして移住したと思ってください」と冗談交じりに語りました。

さらに「最期をどこで迎えようかって考えて、実家がもうなくなっちゃったから、両親も他界しちゃったから、そうなると帰る場所がないのよ、それをだからどこにしようかってずっと思ってて」と話したマツコさんですが、「普通のみなさんみたいな方はなんの問題もないのよ。冬、大変なの。もう転んだら、それは死なの。冬はちょっと本州のほうに逃げてとか。私転んだら死なんですよ。わからないでしょ、みなさんには転ぶってことの意味が。転んだら死なんですよ。若い頃は平気だったんだけど、最近凍った道が、死を感じながら歩くのよ。札幌だけでも融雪とか、もっともっと本気で砂をまくとかね、滑らないようにしていただけると。こんな人間でも住みやすいかなって」と北海道への願望を語りました。