º£Ç¯1¡Á3»ÍÈ¾´ü¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÌó50²¯¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë
Ãæ¹ñÊ¸²½´Ñ¸÷Éô¤Ë¤è¤ë10·î21Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯Âè1¡Á3»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á9·î¡Ë¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18¡óÁý¤Î7²¯6100Ëü¿ÍÁý¤Î49²¯9800Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿ÅÔ»ÔÉô½»Ì±¤ÏÆ±15¡¥9¡óÁý¤Î37²¯8900Ëü¿Í¤Ç¡¢ÇÀÂ¼Éô½»Ì±¤ÏÆ±25¡óÁý¤Î12²¯900Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯Âè1¡Á3»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á9·î¡Ë¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô´ØÏ¢¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11¡¥5¡óÁý¤Î5000²¯¸µ¡ÊÌó10Ãû6000²¯±ß¡ËÁý¤Î4Ãû8500²¯¸µ¡ÊÌó95Ãû8000²¯±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¡¢ÅÔ»ÔÉô»ÔÌ±¤Ë¤è¤ëÎ¹¹Ô´ØÏ¢Çä¾å¹â¤ÏÆ±9¡¥3¡óÁý¤Î4Ãû500²¯¸µ¡ÊÌó86Ãû2000²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ÇÀÂ¼Éô½»Ì±¤Ë¤è¤ëÇä¾å¹â¤ÏÆ±24¡¥0¡óÁý¤Î8000²¯¸µ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë