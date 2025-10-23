4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÈá´êÃ£À®¡ª ¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¿·²¦¼Ô¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
10·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡×¡£´¿´î¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤òÄ¾·â¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÎÆ²Á° Æ©¤Èè¹¢£M-1²¦¼Ô¤«¤é¤Î½ËÊ¡LINE
¡½¡½¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2020¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ²Á°¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÆ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó·ëÀ®1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤À¤«¤é¡¢17²óÄ©Àï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ËÊ¡LINE¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÆ¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¤¥¨¥¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¡×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Æ²Á°¡¡¸À¤¤Êý¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤ä¤í¡£
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡Ê¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤«¤é¡£
¡½¡½Æ²Á°¤µ¤ó¤Ï¡©
Æ²Á°¡¡ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÆ¡¡²¿¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¡©
Æ²Á°¡¡3¿Í¡£
ÅÆ¡¡¾¯¤Ê¡ª¡¡Ã¯¡©¡¡Ã¯¡©¡¡Ã¯¤«¤éÍè¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤½¤Î3¿Í¡£
Æ²Á°¡¡¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î3¿Í¡£
¡½¡½¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤¹¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÆ¡¡¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±°ã¤¦ÃË¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÆ¡¡M-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¡Ê郄ÈæÎÉ¡Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ï°ì¸À¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡×¡£6Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤À¤¤¤Ö¸åÇÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÅÆ¡¡¤Ï¤¤¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡£Æ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤«¤è¤ê¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡×¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¿¤Ö¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·è¾¡ÍâÆü¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î»Å»ö¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÍè¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅÆ¡¡¥³¥ó¥È»Õ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¿¾ì¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
è¹
¡½¡½¤¤¤±¤¿¤é¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÆ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤È¤«¡£
Æ²Á°¡¡¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÆ¡¡¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤óÂÐºö¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡ÂÐºö¤Ï¡Ö¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£Æ²Á°¤Ï¤Ê¤¼¶â·ç¤Ê¤Î¤«¡©
¡½¡½Æ²Á°¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËM-1¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡Á°Æü¤ËÁ´ºâ»º¤ò¶¥ÇÏ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ÇËÜÈÖ¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²¿¤«ÂÐºö¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ²Á°¡¡º£²ó¤ÏÅÒ¤±¤ë¶â¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡Êª²Á¹â¤Ç¡£
ÅÆ¡¡´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£Àè·î¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯»È¤¦¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ï¡©
ÅÆ¡¡Î¹¹Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡½¡½¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÆ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£
Æ²Á° Æ©
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Í¥¿¤Î¥ß¥¹¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖµÕ¤Ë¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡©
ÅÆ¡¡ÀÎ¤Ï¥ß¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤Ïº£¤Ç¤âÁ´Á³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤ÏÂç¤¤¯¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤«¤é¤Ï¤±¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢Âµ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¾®Æ»¶ñ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®Æ»¶ñ¤òÁÜ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢3¡¢4²ó¤¯¤é¤¤ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤¥ß¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£Æ²Á°¤µ¤ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÆ¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÉôÈô¤ó¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¤Ï¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«·ù¤¤¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Âµ¤ËÆ¨¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ²Á°¤Ï¥Î¡¼¥¿¥¤¥à¤ÇÃ¯¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÆ²Á°¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡ÉáÃÊ¤«¤éÅÆ¤Î¤³¤È¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÅÆ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¡×¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡©
¡½¡½ºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥È2ËÜ¡¢º£Ç¯½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥È ÆóÅáÎ®â1·èÄêÀï¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥³¥ó¥È1ËÜ¡¢º£²ó¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥È2ËÜ¤òÈäÏª¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤â·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤Î¾ÃÈñ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²Á°¡¡º£²ó¤Î¥Í¥¿¤Ïº£Ç¯¤Ç¤¤¿¤ä¤Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Î¥Í¥¿¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ëºî¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¥Í¥¿¤òº£Ç¯¤À¤±¤Ç3ËÜºî¤Ã¤Æ½àÍ¥¾¡¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥Í¥¿¤ÏÅÆ¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°úÍÑ¤·¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó1ËÜÌÜ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¡ÊÃÏÄì¿Í¥â¥°¥É¥ó¤È¾¯Ç¯¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥Í¥¿¡Ë¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤°ÈÝÄê¤«¤éÆþ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¡©
Æ²Á°¡¡¥â¥°¥É¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãËÜÍè¤ÎÅÆ¤Ç¤¹¡£
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°ÈÝÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤Þ¤¿ÈÝÄê¡ª
ÅÆ¡¡ÉáÃÊ¤ÏÁ´Á³ÈÝÄê¤È¤«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÌòºî¤ê¤È¤·¤Æ¡£
¡½¡½¾ï¤ËÌòºî¤ê¤ò¡©
ÅÆ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ²Á°¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÅÆ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¿È¤Ï¡©
Æ²Á°¡¡Ãæ¿È¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÅÆ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢Æ²Á°¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÆ¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£Æ²Á°¤È°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÈÓ¤ªÂå¤ï¤ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö²¶¡¢µ¢¤ë¤ï¡×¤Ã¤ÆÀè¤Ëµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Çµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÆ¤Î»Ñ¤¬¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÎÆÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡×¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÅÆ¤µ¤ó¤ÏÆ²Á°¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©
ÅÆ¡¡·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡¢¤â¤¦·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¡£
¡½¡½¡Ö·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡ÅÆ¤Ï¤º¤Ã¤È·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£·Ý¿Í¤´¤Ã¤³¤È¤¤¤¦¤«¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÅÆ¡¡¤³¤ÎÁ°¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Õ¤¿¤ê¤â´Þ¤á¤Æ°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡Öº£¸å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Í¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
1¸®ÌÜ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡¢½ª¤ï¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢2»þ¤«3»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£¤â·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÆ¡¡¤Ï¤¤¡£¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
Æ²Á°¡¡¥µ¡¼¥«¥¹¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥µ¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤¿¤é¡£
ÅÆ¡¡¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥«¥¹¡©
Æ²Á°¡¡¤ª¾Ð¤¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£
ÅÆ¡¡¥¬¥Á¤Î¥µ¡¼¥«¥¹¤À¡£
¡½¡½¤½¤Î¥µ¡¼¥«¥¹¤Ï¤¤¤Äº¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ²Á°¡¡ÍèÇ¯¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡£¤â¤¦¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Æ¥ó¥È¤À¤±¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Î¥¦¥½¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üè¹¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë
1988Ç¯8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯ NSCÂçºå¹» 31´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡¢Ëã¿ý¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¡¢¥²¡¼¥à¡Ê¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¡Ë¡£ÆÃµ»¤Ï¿Í¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í
¡üÆ²Á° Æ©¡Ê¤É¤¦¤Þ¤¨¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
1990Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯ NSCÂçºå¹» 31´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢Ëã¿ý¡¢Ææ²ò¤¡£ÆÃµ»¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¡¢¡Ø¤×¤è¤×¤è¡Ù¡¢Âç´îÍø
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼¡¡»£±Æ¡¿»³¾åÆÁ¹¬