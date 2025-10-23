「こんな屈辱は記憶にない」「歩いている選手をベンチにしろ」イタリア王者がまさかの２−６惨敗で批判殺到！闘将の采配にもファン怒り「解任レベルの醜態だ」【CL】
イタリア王者が欧州最高峰の舞台で手痛い黒星を喫した。
10月21日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、ナポリがPSVに敵地で２−６と敗れたのだ。地元のファンはSNSで嘆いている。
31分にスコット・マクトミネイのゴールで均衡を破ったナポリだが、35分にオウンゴールでリードを失うと、さらに３分後にも失点。逆転を許してハーフタイムに突入すると、後半54分にも追加点を献上し、２点のビハインドを背負う。
厳しい状況の中、ナポリはさらにロレンツォ・ルッカが一発退場。数的不利にも陥ると、80分にも４点目を許す。マクトミネイのこの日２点目で意地を見せるかと思われたが、直後に再び失点し、終了間際にも６点目を献上。テニスのようなスコアで大敗した。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』によると、SNSにはアントニオ・コンテ監督率いるナポリに落胆するサポーターの声が寄せられている。
「第１セット終了」
「ナポリ、どうしちゃった？」
「PSV相手に６失点、歴史だね」
「屈辱。情状酌量の余地がない敗北」
「いつものコンテ欧州版。（ほぼ）解任レベルの醜態」
「ナポリを応援するようになってから、こんな屈辱はほとんど記憶にない。気分が悪い」
「今夜はもうお上品でいるのも限界だ。誰のせいか、ベンチにいる選手に聞いてみたい」
「コンテのチームがこんなに精彩を欠いて負けるのはまれだ。たぶん初めてだろう。これでロッカールームに戻る選手にはなりたくないな」
「記憶する限り、欧州での最大の屈辱。コンテは補強の話をせずに倍の責任を負え。何試合も歩いている選手をベンチにし始めろ」
開幕戦でマンチェスター・シティに敗れたナポリは、３節を消化して２敗と苦しい船出になった。また、セリエAでも前節でトリノに敗れて首位の座を失っている。次戦は25日、セリエA第８節でインテルと対戦。ホームのビッグマッチに向け、コンテはナポリを立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
