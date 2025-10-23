お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が22日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。近所の人たちと“せめぎ合い”をしている出来事を明かした。

今回は「秋から始めるズボラなお掃除術」と題して放送された。評論家として出演した、ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一がゴミの捨て方で空き巣などに情報を与える危険性があると説明すると、吉田は「ビン・カン回収でちょっと聞きたいんですけど…」と切り出した。

ビンやカンを捨てる際に「僕はあえて横に入れてる。カゴに」と寝かせて置いているとした。その理由は「立てた方が行儀良さそうやけど…朝までに雨が降った時とか回収の人が重くなるんちゃうかと思って」とした。

回収業者への思いやりを込めて横に入れている吉田だが「近所の方で僕の考え方が違う人がいて、今まさにせめぎ合いをしているところ」と明かして笑いを誘った。

この質問に対して滝沢は「そうですね…正直どっちでも良かった。そんなに重さは変わらない」と気にしたことがなかった。まさかの回答に吉田は「ウソやろ!?」と衝撃だった。ただ、滝沢はビンやカンを捨てる際に「軽く（水で）ゆすいでくれたら助かる」と、大量に回収するため「においが凄い混じったりするので」と伝えた。