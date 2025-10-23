23Æü¤Ï¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Ï½©À²¤ì¤ÇÀöÂõÆüÏÂ¡¡³ÆÃÏ¤È¤âµ¤²¹µÞ¾å¾º¤ÇÉþÁõÁª¤Ó¤ò¿µ½Å¤Ë
º£Æü23Æü¤Ï¡¢¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÇºòÆü22Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢´¨¤µ¤Ï²ò¾Ã¡£ÆüÃæ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤²÷Å¬¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀ²Å·¡¡ÀöÂõÆüÏÂ¤Ë
º£Æü23Æü¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÂçÎ¦¤«¤éÄ¥¤ê½Ð¤¹¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢½©À²¤ì¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÆÃÏ¤È¤â¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àä¹¥¤ÎÀöÂõÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¡Á´ØÅì¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¡¡Åìµþ¤Ê¤ÉÅß¤Î´¨¤µ¤Ï²ò¾Ã
Å·µ¤¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤Ë²÷Å¬¤ÊÍÛµ¤¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü23Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç19¡î¤ÈºòÆü22Æü¤ÎÆüÃæ¤è¤ê5¡î¤¯¤é¤¤¾å¾º¡£Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ï²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¡¢¹Åç»Ô¤â22¡î¡Á24¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ºòÆü¤è¤ê5¡î°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤ÏºòÆü¤è¤ê8¡î¤â¹â¤¤26¡î¤È°ìµ¤¤Ë´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÆÃÏ¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü¤Ï½©Êª¤Î¾åÃå¤Ç¤â¾¯¤·´¨¤¯´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤ÎÆüÃæ¤ÏÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤äÇö¼ê¤Î¾åÃå¤Ç½½Ê¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ¤ÈÆî¤ÏÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¡¡²Æì¤ÏÂç±«
ËÌ³¤Æ»¤Ïº£Æü23Æü¤â¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ½Æ»¤Ê¤É¤Ï´û¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤éÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢²Æì¤ä±âÈþ¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£º£Ä«¤Ï²ÆìËÜÅç¤Î¹ñÆ¬Â¼±ü¤Ç1»þ´Ö¤Ë60.5À¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¡£ÆüÃæ¤â±«¤äÍë±«¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£