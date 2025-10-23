第1回【「ツキノワグマ」は“喰うために”次々と人を襲ったのか…専門家は「過去の常識では考えられない異常事態」の可能性を指摘】からの続き──。10月17日、岩手県北上市の温泉旅館からツキノワグマに連れ去られた可能性が指摘されていた男性従業員の遺体が発見された。（全3回の第2回）

男性従業員は温泉旅館の露天風呂を掃除していたところ、ツキノワグマに襲われたと見られている。翌17日に遺体が発見されたが、その際に近くにいたクマが駆除された。

そもそも北上市では10月8日にも温泉旅館から約1キロ離れた山中で、高齢男性の遺体が発見されていた。男性の頭部は胴体と分離していたほど損壊が激しかった。担当記者が言う。

頻発するツキノワグマによる被害

「焦点になっているのが、10月17日に駆除されたツキノワグマが、8日に高齢男性を襲ったクマと同一の個体かどうかという点です。もし同じクマだとしたら、8日に男性を襲って人間をエサとして認識し、16日に温泉旅館の男性従業員を食べるために襲いかかった可能性が浮上します。ヒグマならともかく、ツキノワグマがこれほどの凶暴性を見せていることに専門家からも驚きの声が上がっています」

作家で、日本ツキノワグマ研究所の所長を務める米田一彦氏は「人間とクマの距離が近年になって非常に近づいているのは事実です」と言う。

「広島県や島根県では1980年代から、山間部に位置する集落の近くでツキノワグマが生活を営む現象が確認されていました。集落の人口が減少し、高齢者の割合が増え、ツキノワグマが接近しやすくなったのが原因です。私たち専門家は『この現象は北上する』と予想していましたが、その通りになりました」

人間とクマの距離

1990年代後半になると近畿北部や中部地方でも同様の現象が確認された。やはり山間部の集落で人間と共存し、集落から出る残飯などを食べて生きる「集落依存型クマ」の存在が明らかになったのだ。

「2020年代に入ると、北海道でも人間の生活圏をテリトリーとするヒグマが確認され、『アーバンベア』と名づけられて注目を集めました。これは都市部に近接する森林地帯からヒグマが住宅街に移動し、住民の周辺で生活するようになったのです。さらに近年では秋田県の沿岸部などで『幼い時に森を出て、都市部の緑地帯で育つ』という、“都会っ子”のツキノワグマも発見されました。ここ数年は人間とクマの距離が異常なほど接近し、様々なトラブルを引き起こしているのはご存知の通りです」（同・米田氏）

とはいえ、ツキノワグマでは異常に凶暴化して食うために次々と人間を襲う──という事例は極めて少ないのだという。

「考えていただきたいのですが、1年間に何千万人という人が山の中に入ります。キノコ狩りでクマに遭遇するだけでも珍しいのに、クマに殺されたケースとなると事例は天文学的な確率に跳ね上がります。まして北上市の場合、『10月8日に男性を死亡させたツキノワグマが人間をエサとして認識し、16日に温泉旅館の男性従業員を食べるために襲った』かどうかが取り沙汰されているわけです。このような食害事例は130年ほどで24人（註：2024年時点まで）だけです」（同・米田氏）

ツキノワグマの世界に異常事態が起きている可能性があるわけだ。

第3回【岩手県内で相次いだ衝撃的な“熊害”は同じツキノワグマによるものか？ 専門家が「兄弟クマ」による“狂暴化”を疑う理由】では、約130年間分のクマ被害の歴史が指し示した重要な真実などについて詳細に報じている──。

