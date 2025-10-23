フランス・パリのルーブル美術館が22日、営業を再開しました。19日に盗難事件が発生して以降、3日ぶりの再開となります。

19日に発生した盗難事件では、わずか7分間ほどの犯行で、およそ155億円の被害が出ていますが犯人はまだ捕まっていません。

こうした中、ルーブル美術館は22日、3日ぶりに営業を再開しました。

観光客

「けさ来てみて、開いていて、ちょっと安心した部分はありました」

「きょう無理だったら諦めてました」

一方、美術館のローランス・デカール館長が22日、議会の公聴会に出席し、初めて公の場で事件について言及しました。

デカール館長は警備体制について「監視カメラは、建物全体をカバーするには非常に不十分だ」と述べたうえで、事件現場であるアポロンの間の屋外に唯一、設置されていたカメラは、犯人が侵入したバルコニー側を向いていなかったことを明らかにしました。また、デカール館長は「美術館内に警察署を設置してほしい」と要望しました。

フランスでは、先月にも国立自然史博物館からおよそ2億6000万円相当の金塊が盗まれていて美術館や博物館における警備体制への懸念が示されています。