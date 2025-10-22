俳優の小澤征悦が立ち上げたアパレルブランド「アカパン（AKAPAN）」が、10月22日に始動する。豊島が運営するサステナブルなライフスタイルを提案するECサイト「リサーキュレット（Re:Circulet）」、アマゾン（Amazon）、楽天で取り扱う。

小澤は父である世界的指揮者の小澤征爾の影響を受け、15年以上にわたり赤い下着を愛用してきた経験から同ブランドを設立。「赤い下着を毎日履き続けている。こんなに毎日赤い下着を履いているなら、自分で作ってみてはどうかと思った」と立ち上げまでの経緯を明かしている。ブランド名は、日本の伝統的な赤ふんどし「赤ふん」から着想。魔除けの意味合いも持つ赤を身につけることで運気が良くなるなど、赤の持つポジティブな力にフォーカスしている。

アイテムは、小澤自ら素材とその履き心地を追求し、納得のいく一枚へと仕上げた男性向けボクサーブリーフ1型を用意。世界最大級のオーガニックコットン普及プロジェクト「オーガビッツ（ORGABITS）」のコットンを使用し、カラーは赤のみを展開する。価格は4510円。

また、同ブランドは「アカパンは地球を救う」を合言葉に掲げたエシカルなプロジェクトブランドと位置付け、商品1枚につき1円をインドのコットン農家支援団体に、10円を海洋環境保全活動団体に寄付する仕組みを導入。エシカルディレクターとして「GENERATION TIME」代表の坂口真生が協力する。今後はユニセックスやキッズサイズ、アンダーウェア以外のアイテム展開も計画しているという。