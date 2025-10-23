ドジャースのロバーツ監督が山本由伸投手の性格について語り、ここまでの先発投手陣を評価しました。

山本投手は今季レギュラーシーズンではローテーションを守り、30試合登板で12勝8敗、防御率2.49とエース級の活躍。リーグ優勝決定シリーズでは9回1失点完投勝利と圧巻のパフォーマンスを披露しました。

ワールドシリーズに進出したロバーツ監督は22日、会見に臨み山本投手の性格について質問されると、「ファンタスティックです。山本は非常に紳士的で品格があり、素晴らしい働き者です。自分がやるべきこと、準備すべきことを理解していて、ヒロ(通訳の園田芳大さん)から私自身、サポートスタッフ全員に対しても最高の敬意を持って接します」と語りました。

リーグ優勝決定シリーズのシャンパンファイト中には同じエース格のブレイク・スネル投手が「I LOVE YAMA!」と声をかけて隣へ。第2戦のあとには飛行機で隣同士になり移動するなど仲の良さを見せました。

そんなスネル投手にロバーツ監督は「みなさんご存じの通り優れた投手陣には要となる存在が必要です。ブレイクは常にフィニッシャーでした。彼があのように投げることで全員のレベルがあがりました。山本、タイラー・グラスノー、大谷翔平もです。それによって私たちは大型連敗を防ぐだけではなく、10試合中7試合から8試合勝利できました。先発投手陣が互いに刺激し合い、9月に好成績を収められたのは彼らのおかげです」と語りました。