22日、本格始動となった高市内閣。各省庁で新旧大臣の引き継ぎ式が行われました。

■北朝鮮ミサイル発射で…

首相として迎えた初めての朝…

記者「ぶらさがり（取材）よろしいでしょうか？」

高市首相「ミサイルのことがありまして予定変更しましたので、後ほど」

22日朝、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射。早速、対応に追われることとなりました。25分ほどあとに戻ってくると…

高市首相「我が国の領海や排他的経済水域へのミサイルの飛来は確認されていません」

少し呼吸を乱しながら状況を報告しました。首相就任後、早々につきつけられた日本に迫る“脅威”。高市内閣はこの問題に、どう取り組んでいくのでしょうか。21日夜の首相就任会見で、北朝鮮について言及した際は…

高市首相「日米韓三国でも北朝鮮に対する対応というところで、戦略的な観点からしっかりと進めていく」

日韓関係を安定的に発展させ、アメリカとともに対応していく考えを示しました。高市首相の就任によって、日韓関係は悪化するとの懸念が一部であがっているとの質問には…

高市首相「ご懸念があるようですが、韓国のりは大好き。韓国コスメも使ってます。韓国ドラマも見ています」

この発言は韓国の有力紙で取り上げられ、朝鮮日報は「李在明大統領は野党だった時は反日発言を続けたが、大統領になって変わった。同じように高市首相も変わるだろう」などと伝えています。

■小泉防衛相、SNSでも情報発信

一方、“国防の要”である防衛省では22日、“新たなトップ”を迎える式典が。防衛相に就任したのは小泉進次郎氏です。発信に力を入れる小泉氏。22日朝のミサイルについては、SNSでも情報を発信。

「関係機関からの被害報告等の情報は確認されていません」（小泉氏のXより）

小泉防衛相「韓国等とも緊密に連携し、必要な情報収集分析を行うなど、その対応に万全を期しているところです」

また、高市首相が所信表明演説で、防衛力の抜本的強化に向けて「国家安全保障戦略」など安全保障関連の3文書を、2026年末までに改定することを目指して検討を始めることや、防衛費と関連経費を2027年度にGDPの2％とする現行の政府の目標について、今年度の補正予算も合わせて、前倒しして実施する方針を盛り込むことがわかりました。

国防のみならず、日本が抱えるさまざまな課題に高市内閣の閣僚たちが立ち向かいます。

■女性閣僚らも引き継ぎ受け…

女性初の財務相となった片山さつき氏は、財務省の官僚時代に先輩・後輩の関係だった加藤前財務相から引き継ぎを受けると…

官僚時代の後輩・片山財務相「加藤先輩、画数多いですね。先輩の名前って」

官僚時代の先輩・加藤前財務相「似たような字だから時々、間違えたりする」

和やかなやりとりが見られました。

もうひとりの女性閣僚、経済安全保障と新設の外国人政策を担当する小野田紀美氏も引き継ぎを完了。

■“不記載議員”副大臣・政務官に起用 今後の火種に…

経済安保担当相・外国人政策担当相 小野田紀美氏「ルールを守らない方々への厳格な対応や、外国人をめぐる現下の情勢に十分に対応できていない制度・政策の見直しを含めた課題について、政府一体となって総合的な検討を進めてまいりたい」「すみません。長くしゃべりすぎた…」

また、人事をめぐっては、いわゆる“裏金問題”で不記載のあった議員を各省庁の副大臣・政務官に起用しました。副大臣には堀井巌氏、根本幸典氏、佐々木紀氏、酒井庸行氏の4人。政務官にも3人が名を連ねました。

岸田政権・石破政権では起用を見送っていましたが、今回、復活することになった不記載議員。今後、国会での火種となりそうです。