岡山県中西部に位置する高梁市を訪れた時のこと。赤銅色の石州瓦とベンガラ色の外観で統一された町並みで知られる吹屋地区を観光したのち、市街地に戻ろうと県道300号を南に向けてドライブしていた。

【画像】岡山県にある圧倒的存在感の“謎のトンネル”…“羽山第二隧道”を探索した様子を写真で一気に見る

突然、想像をはるかに上回る景色が

県道ではあるものの、山間部に差しかかるとセンターラインが消え、狭い山道になる。対向車とすれ違うことはできないが、交通量は少なく、難なく走ることができた。

羽山渓と呼ばれる渓谷が近くなると、県道と並行する島木川との高低差が大きくなり、地形が明らかに険しくなってくる。

県道にも急峻な地形が現れるようになり、山から大きくせり出した岩が、頭上にまで達している。

恐怖を感じる人がいても不思議ではない道だが、私は普段から険しい道を走っている。躊躇せず進んでいく。

凄いところに来てしまったなと思いながら、この先にどんな景色が待っているのかという期待感も湧いてくる心境で、ドキドキワクワクしながらのドライブだ。すると……突然、想像をはるかに上回る景色が現れた。

数十メートルはあろうかという岩壁が、目の前に立ちはだかったのだ。



目の前に現れた絶壁

垂直に切り立った、まさに絶壁だった。突然のことに驚くばかりだったが、絶壁に近づくにつれ「道は続いているのか……？」という疑念が膨らんできた。どこにも道が無いように見えたからだ。

さらに近づいていくと……。

「これが本当に道路なのか…？」

道はあった！ 絶壁の下に、小さなすき間が開いていて、そこに道が続いている。トンネルなのだろうが、トンネルにはほど遠い外観で、岩肌に開いた横長の割れ目にしか見えない。「これが本当に道路なのか……？」「こんな低いすき間を自動車が通れるのか……？」と心配になってしまう。

手前で一旦停車して様子をうかがうと、きちんと高さ制限の道路標識が立っていた。高さ2.5メートルと書かれているので、普通車だったら余裕の高さ。岩壁があまりにも巨大すぎて、2.5メートルがとても低く見えたというわけだ。

岩の下に開いた横長のすき間に車で突入する。一応トンネルということになるのだろうが、トンネルと呼ぶにはあまりにも違和感がある。“岩感”があまりにも強すぎるのだ。

内部は荒々しい岩肌がそのままになっており、素掘りの状態だった。

入ってすぐに道は直角にカーブしており、非常にアグレッシブな線形をしている。文明を感じさせない岩肌に直接取り付けられた反射板が、ここが道路であることを主張しているようだった。

トンネルの全長はわずか32メートル。しかし、内部でカーブしており出口が見えないため、長く感じる。岩のすき間を車で走るという、これまでの人生で経験したことがない状況に驚きながらも、私は興奮がやまなかった。通過した後もトンネルのことが気になり続け、数キロ先でUターンしてトンネルに戻ったほどだ。

これほどまでに訪れる全ての者に圧を与え、圧倒的な存在感を放つトンネルは、全国を見渡しても他にないだろう。いったいどのようにしてつくられたのだろうか。

調べたところトンネルは、“羽山第二隧道”という名称（隧道＝トンネルの意味）で、偶然にも同じ日に訪れていた高梁市吹屋地区の発展に大きく関係したものだと分かった。

圧倒的な存在感を放つトンネルが造られた“経緯”

吹屋地区は羽山第二隧道から10キロほど北に位置し、かつては当地にある吉岡銅山により栄えていた街だった。銅山の歴史は古く、今から1200年以上前から銅が採掘されていたと言われている。江戸時代には銅とともに採掘された硫化鉄鉱を材料に、赤色顔料のベンガラが日本ではじめて生産された。ベンガラは輪島塗や九谷焼にも使われ、吹屋のベンガラは国内で圧倒的なシェアを占め、ベンガラは銅山に次ぐ吹屋の大切な産業となっていった。

明治になると三菱商会によって鉱山の近代化が進められ、大正時代にかけて隆盛を極める。この頃が最盛期にあたり、吉岡銅山は日本三大銅山に数えられた。

そうした背景もあり、吹屋往来沿いには豪商たちが競うように優れた意匠の町家を建設。町家を含む集落の家々は、赤銅色の石州瓦とベンガラ漆喰壁に統一され、集落全体がベンガラ色に染まっている。

ベンガラ色に統一された町並みは現在も維持されており、とても見応えがある。他に例を見ない赤い町並みが高く評価され、昭和52年には岡山県初の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、その後、令和2年には「ジャパンレッド発祥の地」として文化庁の日本遺産にも選定されている。

鉱山で大いに栄えた吹屋に必要不可欠だったのが、約60km離れた瀬戸内海に面した“商業圏”につながる“道”だった。吹屋からは鉱石やベンガラを運び、瀬戸内海からは新鮮な鰆や鰤などの魚を吹屋に運ぶ。そんな物資の往来があったのだ。

命がけで造られた道

魚のことを“とと”ということから、そのルートは“とと道”と呼ばれていたという。吹屋は山深い場所にあり、非常に過酷な道のりだった。当初は人が荷物を担いで運んでいたが、時代とともに発展し、自動車道として整備された“とと道”こそ、現在の岡山県道300号と羽山第二隧道なのだ。

羽山第二隧道とその前後の道は深い渓谷に沿って伸びており、まさに命がけで造られた。

山の上から命綱で吊るされた状態で、工夫が岩を削ったといわれている。羽山第二隧道は大正3年に着工し、15年間に及ぶ難工事の末、昭和4年にようやく開通した。

羽山第二隧道が歪な形をしているのは、もともとあった鍾乳洞を生かして造られたからだ。横に細長い形をしており、現代のトンネルとは程遠い見た目をしている。とてつもない難工事であったが、少しでも早く安全な道を造ろうと知恵を絞った結果といえるだろう。

命がけで造られ、吹屋の発展に大きく貢献した羽山第二隧道。

鉱山が閉山し、並行する周辺の道路網が整備された今となっては、時おり車が通る程度で、とてもひっそりしている。

吹屋の赤い町並みと合わせて羽山第二隧道も訪問すれば、標高500メートルの山深い場所で栄えた町のことを、より深く理解できるのではないだろうか。

遠方の方もおられるだろうが、大迫力の隧道を体感するためだったら、全国どこからでも足を運ぶ価値が十分にあると私は思っている。

（鹿取 茂雄）