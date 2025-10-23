「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２３日に東京都内のホテルで開かれる。広島は２２日、都内でスカウト会議を実施し、すでに公表している創価大・立石正広内野手（２１）の１位指名を再確認。競合必至だが、新井貴浩監督（４８）は立石の能力を絶賛し、「力で」引き当てることを宣言した。

例年より長い、約２時間にわたるドラフト前日のスカウト会議を終え、新井監督は報道陣の前に立った。腹は決まっている。狙うのはそれだけの逸材だ。思い焦がれる鯉の恋人・立石獲りへ、「力で縁をたぐり寄せたい」と力を込めた。

松田オーナーも参加した会議では他球団の動向を予測しながら、さまざまなシミュレーションが行われた。１０人程度の指名候補の映像も確認。今ドラフトは即戦力選手の獲得に重きを置くことになりそうだ。

そんな中、１３日のスカウト会議後に創価大・立石の１位指名は公表済み。立石は今ドラフトの目玉に位置付けられており、二塁と三塁を主戦場とする右の強打者だ。２年春の東京新大学リーグで打撃３冠に輝き、今春も１２試合で５本塁打１６打点を記録して２冠を獲得。３年夏から大学日本代表にも入って主に４番を務めた実力の持ち主だ。

新井監督も立石の力を認める一人。「今年の大学の内野手で一番の選手だと思うし、スケールの大きさを感じる。４番を打てる素材だと思う」。今季終了後には「エースと４番、核となる選手を育てていかないといけない」と切実な思いを口にしていた。立石は将来的にチームの中心を担えるだけの能力を有しているとみている。

競合となれば、今年も新井監督がクジ引きを務める。監督就任１年目は斉藤優汰（苫小牧中央）を単独指名。２年目は楽天と２球団競合の末、常広羽也斗（青学大）の交渉権を獲得した。昨年は目玉だった宗山塁（明大）を指名し、５球団競合の末にクジを外し、佐々木泰（青学大）を指名した。

３年連続の大役へ、昨年までと同様に今年も験は担がず、「力で！」と宣言。「もちろん右手で」とも語り、利き手で引き当てる決意を示した。

球団は４球団以上の競合を覚悟している。「たくさん競合すると思うけど、競合してもいく価値のある選手だなと思う」と力説した指揮官は「良いご縁があるように祈っています」と笑顔を見せた。チームの変革期の真っただ中で若き力を欲するカープ。赤い糸は立石につながっていると信じて、運命の瞬間を迎える。