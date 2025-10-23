米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２２日に発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１２％増の２８０億９５００万ドル（約４・３兆円）、最終利益が３７％減の１３億７３００万ドルだった。

売上高は四半期として過去最高。米政府のＥＶ購入支援策が９月末で終了し、駆け込み購入が増えた影響とみられる。

テスラはイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の政治的言動への反発などから業績不振が続いていたが、３四半期ぶりの増収となった。７〜９月期のＥＶ世界販売台数は７％増の４９万７０９９台で、四半期ベースで最多となった。

一方、販売テコ入れのための値下げやＡＩ（人工知能）などの開発費用がかさみ、４四半期連続で減益を余儀なくされた。トランプ米政権の関税政策による輸入コストの増加も重荷となった。

１０月以降はＥＶ向け税制支援策の終了に伴い、米国での販売が大きく落ち込む可能性がある。中国や欧州市場でもＢＹＤなど他社との競争が激化。テスラは自動運転タクシーなど新規事業に注力しているが、収益化には時間がかかるとみられ、当面は厳しい経営環境が続きそうだ。（ニューヨーク支局 小林泰裕）