戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。青春を戦争に翻弄された彼らは、悲惨な戦場で一体なにを経験していたのか。

読売新聞記者で戦争に関する取材を重ねてきた前田啓介氏の『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』（講談社現代新書）

「ああ、もう生きて帰れやへんのや」――千玄室

誰もが納得できない思いを持って戦場へと向かっていった。

「気持ちは高ぶっていたが、心の中では戦争というものを呪っていた」

そう話してくれたのは、2025年の8月に亡くなった茶道裏千家前家元で、大宗匠の千玄室（せん・げんしつ）さんだ。千さんに話を聞いたのは2023年9月下旬のことだった。1923年4月生まれの千さんはこの時100歳。海軍に入隊した学徒兵の1人だった。1944年3月、配属されていた徳島海軍航空隊で、特攻隊が編成されると、志願した。

訓練の休憩中、仲間たちは千さんの点てるお茶を楽しんだ。ある日、千さんが点てたお茶を隊員の1人が飲んで「生きて帰ってきたら、お前んとこの茶室で茶を飲ませてくれよ」と言った。「その瞬間、突き落とされたようになった。ああ、もう生きて帰れやへんのやと」。すると、戦後、俳優として活躍する西村晃（にしむら・こう／1923年生まれ）がすっと立って、自分の故郷の方を見て「お母さーん」と叫んだ。他の隊員たちも同じように叫んだ。

「みんなお母さんが恋人やった。もういっぺん、お母さんに抱いてもらいたい、頭をなでてもらいたい。あの頃を思い出すのは、もう嫌だ」

そう語ると、言葉に詰まった。



4月中旬、千さんは松山海軍航空隊に転属になり、出撃することなく終戦を迎えたが、特攻隊員として飛び立つ多くの戦友を見送った。千さんは感慨を込めてこう言う。

「今そこで元気で話していたのが、出ていって亡くなる。運命は紙一重だとしみじみ思いました」

飲み屋は学生服の客でいっぱいに

彼らが学生の立場を引きはがされ、戦場へと向かわせられた時期は、今から考えると終戦まであとわずか1年と8ヵ月であった。しかし、それは太平洋戦争のもっとも過酷な時期と重なり、悲劇性を演出することになってしまったのが彼らの死であった。ここから無数の死を生みつつ、敗戦へ向かって転がり落ちていく。

安岡章太郎の自伝的エッセイ『僕の昭和史』によれば、学徒出陣が決まると新聞やラジオが学生を讃美し、同情を示すようになったという。渋谷や新宿の飲み屋は学生服の客でいっぱいになり、酒に酔った学生が肩を組んで高歌放吟しながら歩いても街の人たちが見とがめることはなかった。安岡は「戦前の『自由』な時代が戻ってきたような、何かそんな気分を掻き立てられてでもいるようだった」と懐かしむ。

徴兵延期をするためだけに学校に籍を置いていた者も猶予が廃止され、入営するとなると、「自分が学生であったという身分をもう一度確認しておきたくなるものらしかった」。あるいは、学校へは通うものの勉強してこなかった者が、本を大量に買い込んで読みはじめるということもあったという。

母の期待に応えるために作家になっておきたい

安岡の友人の1人、小堀延二郎はそのいずれでもなく、2ヵ月ばかり後の入営までにどうしても長編を1本書くと原稿用紙を2000枚買いこみ、机の上に置いていた。そして学生服に日の丸の旗をたすき掛けにして机の前に座っていた。小堀家に遊びに行って泊まった翌日は、たとえその行き先が吉原だろうと小堀の母親は行き先を尋ねることなく、カンカンと切り火を切って送り出してくれた。

そんな優しい母の期待に応えるために、小堀は大学を出る前に何とか一本立ちの作家になっておきたいと願っていた。それが急な入営でかなわないとなって、小堀は分厚い原稿用紙の前に座ることになったのだ。安岡はそういう事情を知っていたので、わずか2ヵ月で2000枚もの小説が書けるはずはなく、それが小堀の「自己陶酔や芝居っ気」だと分かっていたが、指摘することはなかった。

1943年12月1日の入営前日の夕方、壮行会が小堀家で催された。小堀が台所へ酒を運びに行った時、茶の間のラジオから軍艦マーチが鳴った。台所で、小堀が母親に「お母アさん、また“戦果”のニュースだよ……」と、呼びかけているのが聞こえた。この頃にはもう、安岡たちも大本営発表の戦果には懐疑的になっていた。にもかかわらず、小堀ははずむような声で母親に話しかけていた。それに母親がどう答えたか。声は聞こえず、ただ「何かを刻む俎（まないた）の音だけが、間遠にものうげに聞えてくるだけだった」。その光景を、安岡は忘れがたく思った。

個々人のなかに、死者が入り込む予感をさせて、その時が来た者から戦地に向かって行った。

