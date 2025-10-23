〈「気持ちは高ぶっていたが、心の中では戦争というものを呪っていた」「あの頃を思い出すのは、もう嫌だ」…生きて帰れないと悟った特攻隊員たちがそろって叫んだ“ある言葉”とは〉から続く

戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。青春を戦争に翻弄された彼らは、悲惨な戦場で一体なにを経験していたのか。

読売新聞記者で戦争に関する取材を重ねてきた前田啓介氏の『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』（講談社現代新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全3回の2回目／続きを読む）

「限界を問う飢餓」――中内㓛

年が明け早々の1月9日、フィリピンのルソン島に米軍が上陸を開始した。迎え撃った陸軍大将の山下奉文（やました・ともゆき／1885年生まれ）率いる第十四方面軍のなかに、後にダイエーを創業する中内㓛（なかうち・いさお）もいた。中内は1922年、大阪府西成郡に生まれた。1941年、神戸高等商業学校（後の神戸商科大学、現在の兵庫県立大学）を繰り上げ卒業し、日本綿花（現・双日）に入社した。1943年1月、陸軍現役兵として入営し、独立重砲兵第四大隊に配属され、ソ満国境の守備隊として綏芬河（すい・ふんが）に駐屯した。

中内も理不尽なしごきにあった。政治学者の御厨貴（みくりや・たかし／1951年生まれ）らのインタビュー（中内潤・御厨貴編著『中内㓛』）に答え、「毎晩、ビンタで兵隊を鍛えるというんですね。目から火が出るほど殴られて、『ありがとうございます』と言う。教えてもらったことについては、ありがとうございますと言って、殴られたことに礼を言うわけです。そういう軍隊の表裏の陰惨なことがありますね」と語っている。

軍事訓練と鉄拳制裁の日々を過ごしていた1944年7月、フィリピンへと転戦となる。第十四方面軍隷下の混成五十八旅団の所属となり、ルソン島リンガエン湾の守備に就いた。

玉砕は免れたが、まだ死線は越えておらず

1945年1月23日未明に玉砕命令が下されるが、その直後ゲリラ戦の命令が下される。玉砕は免れたが、まだ死線は越えていなかった。手榴弾の攻撃を受け、二の腕、大腿部に重傷を負う。走馬灯のように子供の頃からの思い出がよぎった。後に中内がくりかえし語ったすき焼きがぐるぐると頭を回ったというのは、この時だった。「電球の赤い光があって、そこにすき焼き鍋があって、家族6人ですき焼きを囲んでいる。そこでハッとして、もういっぺんすき焼きを食わないといかんなと思いました」。



写真はイメージ ©︎snowleopard/イメージマート

出血のため急に力が抜け、崖の下まで滑り落ちていたが、幸い衛生兵が気づき、止血してもらうことができた。野戦病院に行けと言われ向かったが、病院は跡形もない。野戦病院を追いかける負傷者たちが集まっていた。顎のない兵隊もいた。中内は「人間はよく生きているなと思いましたね」と振り返る。

敵に追われるなか、中内は本隊をめざした。インタビュアーである歴史学者の中村尚史（なかむら・なおふみ／1966年生まれ）が「かなり絶望的な状況だったと思いますが、どういう気力で続けられたんですか」と尋ねると、中内は「気力も絶望もないですね。単に、生きておる、というだけですね」と答えている。

アブラ虫、みみず、山ヒル……。食べられそうなものは何でも食う

前の日に魚や酒の話をして、「内地に帰ったら遊びに来いや」と言っていた傷病兵が翌朝には亡くなっている。遺体を埋める気力もなく、本隊を追いかけた。「ひどいところでは、3メートルに1人ずつぐらい餓死状態のところがありました。だから弾に当たって死ぬよりも、餓死のほうが多かったんじゃないですか。栄養失調と餓死、それからマラリア、デング熱です」。

インタビューでは栄養失調や餓死についての具体的な状況は語っていないが、『日本経済新聞』に連載した「私の履歴書」では詳細に描写している。それによると「食糧はないのに自分はウジ虫に全身を食い尽くされそうだ。腐った肉を自分で切り取り一命は取りとめた」という凄惨な状態で敗走を続けた。「アブラ虫、みみず、山ヒル……。食べられそうなものは何でも食う。靴の革に雨水を含ませ、かみしめたこともあった」という。その状況について中内は、「人間の限界を問う飢餓」と表現した。

昼下がりになると、どのみち死ぬのなら、早く死んだ方が楽だという考えになった者が手榴弾で自決をする「ドーン、ドーン」という音が聞こえた。米軍が空から落とすチラシでレイテ島が落ちたこと、東京大空襲をはじめとする空襲で日本の都市の多くが破壊されたことなどは知っていた。降伏すれば治療を受けられ、食糧も豊富にあると書かれてもあった。だが当時の価値観では、捕虜になることはできなかった。中内はどう過ごしていたのか。

「地獄の釜の蓋が取れたような感じ」

要するに信じているのは、明日がある、ということだけですね。寝て、目が覚めたら明日があるということだけで、そこから先のことは全然考えません。人間も極限まで行くと、思考は停止してしまいますね。いま今日があって、寝て目が覚めたら明日があって、横で話していた兵隊が冷たくなっておる、ということです。誰が生き延びていくか。生き抜き競争みたいなものですね。（中内・御厨編著『中内㓛』）

究極の刹那主義のような状態に中内は置かれていた。間もなく終戦となり、武装解除を受けた。中内は「地獄の釜の蓋が取れたような感じ」がして、停止していた思考が動き出した。「ここまで生き延びてきたんだから、なんとか生き延びていこうという意欲だけですね。ここで死んでなるものかという意欲です。ここまで生き延びて、ここから先、死んでたまるかということですね」（同前）。死線を越えた中内の視野には微かに戦後社会が入っていたのかもしれない。

