国民スポーツ大会陸上

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。成年女子800メートルに出場した仲子綾乃（静岡・静岡陸協）は2分8秒32で7位だった。慶大4年生だった昨季は、怪我でほとんど大会に出場できず。後期を休学し、学生生活を“延長”して挑んだ今季は、6年ぶりに自己ベストを更新するなど完全燃焼した。中学1年で始まった競技人生の最後の日、喜びも苦しみも味わった11年間に思いを巡らせた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

フィナーレは達成感に満ちていた。

現役最後のレース。予選8番目で決勝に進んだ仲子は、笑顔でスタートラインに立った。1周目は集団の最後尾を走り、残り200メートルで1つ順位を上げる。体はもう限界。それでも11年間の思いをのせて懸命に腕を振った。2分8秒32で堂々の7位。ありったけの力を出し切り、ゴール後は倒れ込んだ。

「やり切れた感はあって。タイムも順位も良いものではないけど、納得できるレースだった」。そう話す表情は晴れやかだった。

慶大の中距離ランナーは1年前、思い切った決断をした。

ラストシーズンとして臨んだ昨季。7月の日本選手権は右膝、9月の日本インカレや10月の国スポには右ふくらはぎの故障で出場できず。不完全燃焼だった。

選択肢となったのは、大学4年の後期を休学し、その分の半年間を翌年に持ち越すという方法だった。ただ、就職先も決まっている状況。「もう1年やったところで結果が保証されているわけではないので、『もう1回就活する……？ これからどうするんだろう』と不安はあった」と当時を振り返る。

「今しかできないこと、やりたいことの優先度を考えて、それに素直に従った」。就職先の内定を蹴り、もう1年だけスパイクを履くことに。覚悟を持って挑んだ今季は、日本インカレで6位入賞を果たし、日本選手権では6年ぶりに2分7秒00の自己ベストを記録。「育ててもらった先生方のもとで走りたい」と最後の舞台に選んだ国スポでも決勝進出し、完全燃焼した。

「一番達成したかった自己ベストを更新することができた。大学5年間で0秒09しか更新できなかったけど、高校生の自分を超えられたという感覚がうれしかった。迷ったけど続けて良かった」

慶大2年時には3か月間休養も…「純粋に楽しめるようになった」

中学1年で陸上競技を始め、浜松西高（静岡）2年で日本選手権に出場するなど10代から非凡な才能を発揮。慶大の総合政策学部にAO入試で現役合格し、文武両道を貫いてきたが、怪我に悩まされる時期も多かった。

慶大2年の4月、一度は競技から離れた。「怪我ばかりで陸上を楽しめなくなっていた」。大学に通って、遊んで、アルバイトをして……“普通”の大学生を3か月。競技について相談していた知り合いに「また走ってみたらいいじゃん」と背中を押され、なんとなく走り出すと初心を思い出せた。

「良い意味で高校時代の栄光みたいなものを切り離して考えられるようになった。記録が出るって楽しいとか、勝ったらうれしいし、負けたら悔しいとか。そういうことを純粋に楽しめるようになったことがプラスに働いていると思う」

型にはまることなく、自分に正直に歩んできた競技人生。最後に見せた清々しい表情は、一つ一つの選択が正しかったことを証明していた。

大学は9月に卒業。来春からは商社のOLとして働く。「趣味で走る予定は？」と聞くと「ないです！」とにっこり。思い残すことはない。喜びも苦しみも味わったトラックに笑顔で別れを告げた。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）