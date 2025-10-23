〈腐った肉を自分で切り取り、アブラ虫、みみず、山ヒルも食う…「気力も絶望もないですね。単に、生きておる、というだけですね」ダイエー創業者中内㓛が戦時中に体験していた“極限状態”の実情〉から続く

戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。青春を戦争に翻弄された彼らは、悲惨な戦場で一体なにを経験していたのか。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

読売新聞記者で戦争に関する取材を重ねてきた前田啓介氏の『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』（講談社現代新書）の一部を抜粋し、紹介する。（全3回の3回目／はじめから読む）

素朴で健康な若者の葛藤――林市造

1945年1月には、全軍特攻の方針が決定され、特攻が盛んに行われるようになる。彼らの苦悩は何のために死ぬのかに尽きた。特に特攻隊の隊員の遺書からは、それが強烈に伝わる。



特攻勇士之像 ©︎GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート

彼らは様々な答えを探し求めた。その答えを今この国、未来の国、そして家族、恋人のためと考えた者もいた。慶応義塾大学出身の学徒兵で一式陸上攻撃機の陸攻機長として出撃し、宮城県の金華山（きんかさん）沖で戦死した宅島徳光（たくしま・のりみつ／1921年生まれ）のように、「まだ顔もよく見えない遠くから、俺達に頭を下げてくれる子供達」のために死ぬのだと宣言する者もいた（宅島徳光『遺稿くちなしの花』）。

クリスチャンだった学徒兵、林市造（はやし・いちぞう）は1922年生まれ。京都帝国大学経済学部在学中に学徒出陣となり、海軍第十四期飛行予備学生として、土浦海軍航空隊で訓練をした。1944年9月、朝鮮半島にあった元山（げんざん）航空隊に配属となり、特攻隊の要員として速成訓練を受けた。1945年4月12日に出撃し、沖縄沖で戦死した。

国は「聖戦」と呼ぶが、戦争の意義を信じ切ることができず

林の福岡高等学校と京都帝国大学での2学年先輩で、しかも同じくクリスチャンだった湯川達典（ゆかわ・たつのり／1921年生まれ）は著書『ある遺書 特攻隊員 林市造』に、終戦翌年の6月に回覧雑誌『止里可比』に発表したエッセイを再録している。そこには高等学校時代、YMCA（キリスト教青年会）の集まりでの林の様子が記されている。開戦1年前、1940年のことだ。日中戦争の最中である。国は「聖戦」と呼んだが、彼らの心中は戦争の意義を信じ切ることができず、暗かった。

そんななかで、芥川龍之介（あくたがわ・りゅうのすけ／1892年生まれ）の自殺について議論となった。芥川の自殺は1927年の出来事だったが、湯川たちにとって「切実だつたし、そこから抜け切ることが出来ずにもがいてゐた」問題だった。大義を信じることができない戦争に自らの命をかけることに疑問を持ち、かといって自ら命を絶つわけにもいかない。では、どうしたらよいのか。その答えを模索していた。

ヨットに寝転び、空に向かって眼をかがやかせている若者たちの姿

湯川の回想から高等学校時代、京大時代の林の姿をうかがうことができる。それは水泳や陸上の競技に優れ、颯爽として、「よく汗をかくたちで、いつ会つてもひたひや鼻の下などにつぶつぶの汗を出して、それを腰にさげた汚い手拭でぬぐつてゐた」り、「肩幅はがつしりして肉附きもよく、堂々たる体格」であり、「身長とは不釣合に発達した胸の筋肉を揺り動かし乍（なが）ら歩いてゐた」姿である。

林は海洋訓練部の主将として博多湾をヨットで航行した。湯川は星の名前に詳しかった林が夜空を見上げて、星や星座の名前を教えてくれた日のことを思い出すと、「涼しい夜風を切つて快走するヨットに寝転んで、空に向つて眼をかがやかせてゐる若者達の姿」まで想像してしまうのだ。または「田舎では自分は賞（ほ）められ者で、『林さんの市造しゃんを見てんしゃい』とよく言はれてゐた」などと話していた林に、「素朴な、牧歌的な生活の名残りは大学生となつた彼の身のまはりになほただよつてゐた」と感じたのだ。

こうやって学生時代の林の様子を紹介したのは、実に素朴で健康な若者が内面には死の葛藤を抱え、戦地に赴いたということをあらためて知ってほしかったからだ。戦争という非常事態を前にしても、彼らは日々の生活のなかで生を充実させようとしていた。

死を見つめる耐えがたさ

湯川の本には林の姉、加賀博子（かが・ひろこ）から湯川への手紙も収録されている。母親はなぜか「陸軍ならば内地勤務、海軍ならば外地」と思ったらしく、志願せずに徴兵を待ち、陸軍に行って欲しいと伝えたが、林は「陸軍の横暴が気に喰わない、もし陸軍のような所へ行ったらゴボー剣で自殺するような事になるやも知れぬ」と答えた。姉によれば当時の若者にしては珍しく、林は一度も軍人になるとは言わず、「ボクは軍人大好きよというような歌」も歌ったことはなかったという。

やがて林も他の同世代の若者と同じように学徒出陣となり、入営することになる。湯川はその時の林について「同じ運命を持つた友達がよく林の所に集つて出陣の話をしたが、『死ぬのはいやだ』といふ者も比較的多い中に、林はそれに就ては何にも語らなかつた。素直に、純情に自らの運命を受けて出陣した」と書く。

湯川自身は体を壊し召集延期となっていたが、「純情な林は事実ひたむきに敵艦めがけて突つ込んだことだらう」と思いながら街の映画館で特攻隊のニュース映画を観ると、精神はたかぶり、流れる涙を止めることはできなかった。

湯川が林の戦死を知ったのは、終戦の少し前だった。高校時代の林の友人が湯川のもとを訪れ、教えてくれた。その友人の「虫を殺すのさへ気味わるがつてゐた林が、特攻機で突つ込んだんですからねえ」という言葉に湯川は反発した。

「そのやうなあり来りの感傷主義で林の戦死を片付けられるのはたまらない」と思った。後に湯川は「林は特攻隊員となつてからいよいよ出撃するまでにはかなり死の問題に悩んだらしく、突つ込む直前にやつと自分の気持を整理して敵陣に向つた」と聞き、愕然とした気持ちになる。

林が「死の問題」に悩んでいたことは、出撃の3ヵ月前からつけられていた日記『日なり楯なり』からもうかがえる。3月19日の日記には「私は2、3月を出ずして、死ぬ。私は死、これが壮烈なる戦死を喜んでゆく。だが同時に私の後に続く者の存在を疑うて歎かざるを得ない。世にもてはやさるる軍人も、政治家も、何と、薄つぺらな思慮なきものの多きことか。誠の道に適へば道が分るはず。まさに暗愚なる者共が後にのこつてゆくを思へば断腸の思ひがする」と書いている。自分が死んで「暗愚なる者共」が生き残ることの理不尽さを、受け入れがたいものとして悩んでいる。

出撃の準備が整えられていくなかで

出撃の準備が整えられていくなかで書かれた3月21日の日記には「短き生命にも思ひ出のときは多い。恵まれた、私には浮世との別離はたへがたい。けれど思ひかへすまでもなく私は突込まねばならない。出撃の準備整うてくるにつれて、私は一種圧迫される様な感じがする。耐へがたい。私は私の死をみつめることはとても出来そうにない。この一刻に生きる」と心情を率直に記した。

しかも不安や恐怖を文章で表現しようとすると、それが余計に増幅されていたのだろう。「文をかいても又文にだまされてしまひそうである」と悩み、「人間はなんでこんな術を覚えたのか、弱い。そして私はその弱さにこのんでしづんでいる。絶望、絶望は罪である」と悲嘆した。

そして「のこされし時間は少なくとも私は私自身一個の精神となつて死んでいきたい」と吐露した後、「私は」と書いたきりで止まっている。この日、林は「私は」の後に何と書こうとしたのだろうか。再び、死について自分自身に反問したのだろうか。

林が特攻の命令を受けたのは、この日記から10日後の1945年3月31日だった。

（前田 啓介／Webオリジナル（外部転載））