ポストシーズンでの球団ランキングに登場

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦で3本塁打・10奪三振の活躍を見せ、シリーズMVPを受賞した。米メディアが、加入2年目にしてチーム史上10傑に名を連ねたポストシーズン（PS）の記録を1枚の画像で紹介すると、日本人ファンからは驚きの声があがっている。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」は公式Xにて、「ショウヘイ・オオタニはどこまで順位を上げてくると思う？」と記して、ドジャースにおけるPS本塁打数のランキングを紹介。大谷は8本塁打で、在籍7年目のスミスと並んで10位タイにつけている。

現役の在籍選手では、8年半在籍するキケ・ヘルナンデスが10本で5位。そして在籍8年目のマンシーが13本で1位に君臨している。ほかには1955年に球団史上初のワールドチャンピオンに貢献したレジェンド、デューク・スナイダーら錚々たる顔ぶれがランクイン。大谷以外は最低でも6シーズンはドジャースに在籍している選手ばかりという事実に、X上の日本人ファンも反応している。

「2年目の選手が混ざってて草」

「まだ2シーズン目なのにもうトップ10に入ってるの！？さすがだなぁ」

「今年のワールドシリーズで6本打ったらもう1位だわw」

「来年には1位になってそうで草しか生えない」

「ポストシーズン2度目でこの順位はなかなかヤバい」

「大谷がもうここにいるんだもんなぁ」

「2年途中で8本だから毎年ポストシーズンに出てたら25本はかたいんじゃないかな」

「来年1位になってもおかしくはない」

在籍2年目で、なおかつまだ24日（同25日）から始まるワールドシリーズ（WS）を残しながらランクインした大谷に驚きの声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）