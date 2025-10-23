〈「DVするような夫には書きたくなかった」女性同士の関係を描く小説で、〈男〉と〈親〉はどう書かれるか。綿矢りさ×一穂ミチ対談【中編】〉から続く

長い年月にわたる、ふたりの女性の激しくも純粋な愛のかたち――。

ともに女性同士の関係性を描いた大作長編を発表した、綿矢りささんと一穂ミチさん。



各々の作品のことから創作の話まで、初めての対談をお送りします。（全3回）

作家の文章が生れるとき

綿矢： 一穂さんの文章は比喩がすごく面白いですよね。私が特に好きなのが、第一章にある「私は自分のことを、スーパーのお菓子コーナーにある詰め放題の袋みたいに感じていた。ママはそこに自分が選んだものをぱんぱんに詰め込む。チャックの口さえ閉まれば、ぎちぎちのでこぼこではち切れそうになっても構わない」という部分。柔らかい言葉で特別なことを表現する比喩が、『光のとこにいてね』にはたくさんあって素敵でした。比喩について気をつけていることはありますか？

一穂： やっぱり「〜のようだ」や「〜のように」が続くのは気になりますよね。でも、他の作家さんの小説で出てきても気にならなかったりするので、そこまで気にしなくてもいいのかも……。綿矢さんの小説には、思わずハッとするような感情の切り取りや美しい描写がたくさんありますけど、そういった文章はどういったときに思いつくんですか？



『光のとこにいてね』と『激しく煌めく短い命』

綿矢： 実際に文章を書いているときに流れで思いつくことが多いですね。喋るときと書くときでは、脳の違う部分を使っている感覚がしていて、文字を見つめていると面白い言葉の並びが浮かんだりします。一穂さんはどうですか？

一穂： もちろん「綺麗な文章を書くぞ！」とかは思っていなくて、「意味が通じて読みやすければOK」という感じでやっています。ただ街なかで見かけた光景から浮かんだ言葉を「これは何かに使えるかも」とメモしておくことはありますね。

綿矢： 私もスマホのメモ帳に書いたりするんですけど、後から見返すと何のことか分からなくて。「もうちょっと詳しく書いてくれたら思い出せたのに！」っていうくらい雑です（笑）。

一穂： そのときは覚えているつもりなんですけどね。あんなに鮮明に感じたことなのに、私もびっくりするくらい忘れます（笑）。

女性同士の関係を書くこと

綿矢： 一穂さんにとって、同性同士の関係と異性同士の関係を書く上で感覚の違いはありますか？

一穂： 同性同士の方が、距離の縮め方や関係性を「決めなくていい」という自由さがあって書きやすいかもしれません。男女だと、どうしても結婚という制度がゴールとして設定されていて、そこに向かわないなら向かわないで理由が必要な気がしてしまうんです。それに、いい年をした男性ふたりが街なかでイチャイチャしているとまだまだ周りの目が気になるかもしれませんけれど、女性同士なら自然に見える。そういう意味でも書きやすいですね。あと、そもそも私自身があまり男女の恋愛に興味がないというのもあるのかも。

綿矢： 『光のとこにいてね』は結婚という問いがないまま一緒にいたからこそ、あれだけ濃厚な関係になれたのかもしれませんね。男女だと「こんなに長くいるなら結婚するの？」というムードが漂ってしまいますから。

一穂： あのふたりは愛情の原液のようなものをずっと温め続けているだけなんです。普通は何かで割って、「友情の味」や「恋愛の味」になってしまいますけど、ふたりはそうはせずに「原液」のままで書こうと思っていました。

綿矢： いいタイミングで再会を繰り返すことで、長いスパンでふたりの成長を見せられるのもいいですよね。子供時代を知っているので、時間を重ねて再会するふたりに運命を感じて……。女性同士だからこそ、ライフステージが進む中での再会が身に染みる。お互いの人生が違う方向に進みながらも、似ている部分があるのが読んでいて楽しかったです。

ふたりの相性の悪さが小説を書かせてくれた

一穂： 私も『激しく煌めく短い命』第二部の32歳という設定は絶妙だなと思いました。綸は家庭を持つことを考えて焦りが出る年齢だし、久乃もひとりで生きていくことに不安が大きくなる頃。この年齢設定は最初から決めていましたか？

綿矢： うーん、20代の体に張りがある時代はすっ飛ばして書きたいというのがありました。今はそうでもないと思うんですけど、当時は30歳を超えると焦り出すという風潮があったので、その年代のふたりを書きたかったんです。女性同士の関係性は年齢によって色合いが変わっていくのが面白いですよね。「今、この子はこんな女になっているのか」という視線を通して自分を見つめ直すような関係性が書けるので。

一穂： 中学時代から、綸と久乃は一緒にはいるんだけど、決して性格が合うふたりではなかったですよね。

綿矢： そうですね。でも、通じ合っていないからこそ関係が成熟するのに時間がかかった。その相性の悪さが、私にこの小説を書かせてくれたと思っています。

一穂： セクシャリティに対する考え方の変遷も、時代を感じさせますよね。第一部の頃は、みんな何の罪悪感もなく「レズ」という言葉を使っていましたもんね。

綿矢： あの頃に比べると、今の方がデリカシーはありますよね。

一穂： そうなんですよね。デリカシーはあるけど、制度として目覚ましく発展したわけではないという。

綿矢： 『光のとこにいてね』が「百合小説」と呼ばれることについてはどう感じますか？

一穂： 百合が好きな方に楽しんでいただけたらすごく嬉しいし、光栄です。ただ、男女の恋愛小説をわざわざ「男女小説」とは言わないわけですから、あまり気にしなくてもいいのに、とも思います。

綿矢： 私も百合小説というジャンルを特別に読むわけではありませんが、この作品はすごくキュンキュンしまして読めたんですよね。ジャンルに興味がなくても、人とひとの関係性に興味がある人なら、すいすいと読める小説だと思います。キスシーンなども、馴染みのない読者がつまずかないさりげなさがあって、そのさじ加減が絶妙だと思いました。

小説の「おかしみ」と「悲しみ」

一穂： 『激しく煌めく短い命』は、綿矢さんの中で一番長いお話になりますか？

綿矢： はい、気づいたら長くなってしまい。長編ってもっと登場人物が多くて、謎もたくさんあるものだと思っていたんですけど、全然そんなことなくて。想像していたのとは違う長編になりました（笑）。一穂さんは本によって書きたいテーマは変わりますか？ それとも一貫したテーマみたいなものがありますか？

一穂： 毎回、前とは違うことを書こう、自己模倣はしないでおこうとは考えています。そのうえで何かひとつ、まだ書いていない、新しい感情を書いていきたいです。テーマについて言うと、もっとたくさん小説を書いてから振り返ったときに、うっすらと炙り出しのように見えてくればいいですね。

綿矢： 意識せずに積み重ねた結果、共通のテーマが見えてくる……。素敵ですね。一穂さんの『恋とか愛とかやさしさなら』を読んだときは、人間の複雑な心理のままならなさや、性の難しさ、色んな壁にぶつかってもなんとか立ち上がって生きていこうとする、人間のひたむきさについて、深く考える機会をいただけました。『光のとこにいてね』もそうですが、“どうしてこんなことになったんだろう？”と首をかしげるような事象も、登場人物の心情が丁寧に冷静に優しく描かれることによって、だんだん理解できるようになります。どんな人も“ぜんぜん分かんないこの人”と拒絶する前に、一度向き合ってみようという、作家の真心が伝わってくる感じがしました。

一穂： そんなに読み込んでくださって感激です。大体、書き終わってから「これが書きたかったんだな」と気づくことがほとんどなんです。綿矢さんはどうですか？

綿矢： 私も、いざ「この作品のテーマは何ですか？」と聞かれるといつもわからなくなってしまうのですが、最近、自分が書きたいのは愛や死といった大きなものではなく、「おかしみ」と「悲しみ」のようなニュアンスなのかな、と思うようになりました。

一穂： すごくわかります。綿矢さんの作品で「おかしみ」と「悲しみ」は表裏一体ですよね。泣いているうちに笑えてきたり、笑っていたら急に寂しくなったり。そのグラデーションがとても魅力的なんです。そして、描写は繊細なのに、むやみに感情を言語化しない潔さも素晴らしくて。主人公が自分の気持ちを無理に説明しないじゃないですか。それも勇気のいることだと思います。最近、SNSを中心に言語化がもてはやされる風潮があると思うんですけど、そのあたり綿矢さんはどうお考えですか？

綿矢： 誰かがパッと言い表してくれるとスカッとしますよね。その人の知性みたいなものも感じるし。でも私は、紙相撲をトントン叩いても盤上の力士がどっちに進むか分からないように、ただ登場人物に振動を送るだけ、という感覚で書いています。それ以上、人間に対して距離を詰められない限界があるというか。

一穂： でも、ひとつひとつの文章がくっきり立っていないと、何が言いたいか分からない小説になってしまいますよね。綿矢さんは何を書いても「綿矢りさの小説」になるのがすごい。たとえラバースーツを着た女スパイの話を書いても、きっと綿矢さんの小説になるんだろうなと思っています（笑）。私にとってはポンデリングのような存在です。口当たりは軽いのに、カロリーはしっかりあって、受け取るものが大きい。

綿矢： そう言っていただけて嬉しいです！

（綿矢 りさ,一穂 ミチ）