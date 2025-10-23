ダルビッシュ夫妻、デートを満喫「2人で都会に行ってきました」 反響多数「幸せあふれてる」
サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有の妻で、元レスリング世界女王・ダルビッシュ聖子が23日までに、インスタグラムを更新。夫とのデートを報告した。
【写真】ダルビッシュ夫妻、デート中の姿 過去のデートショットもラブラブ（9枚）
普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと2人で都会に行ってきました 都会すぎて落ち着かなくてすぐ帰ってきました」と報告。デート中のショットを添えた。ファンからは「幸せあふれてる」などの声が寄せられている。
ダルビッシュ夫妻は2014年11月に交際を発表。現在は夫婦としてともに歩んでいる。
引用：「ダルビッシュ聖子」オフィシャルブログ、インスタグラム（＠seiko_darvish）
