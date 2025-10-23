「ホロライブ」の人気双子VTuberがマクドナルドとコラボか？ シルエットにファン「一体どこの魔界乃番犬シスターズなんだ…？」
「マクドナルド」の公式エックスが、22日に更新。「ホロライブ」のファンには見覚えがありすぎるシルエットを公開し、反響が集まっている。
【写真】「BAU BAU」でおなじみの双子ホロメンがマックに参戦？
過去にも宝鐘マリンさんや獅白ぼたんさんなどのホロメンとコラボしてきたマクドナルド。今回の投稿では「＼＼BAU／＼BAU／／」のコメントとともに「あの双子 参戦決定！」と記載された画像をアップ。「BAUBAU」のあいさつとシルエットから、画像に写るのは「ホロライブEnglish」に所属する双子VTuberフワワ・アビスガードさん＆モココ・アビスガードさんと思われる。
この画像にファンからは「すごく嬉しいです！ めちゃくちゃ楽しみです！！」「マクド乃番犬シスターズ！」「一体どこの魔界乃番犬シスターズなんだ…？」など期待の声が上がっていた。
フワワさんとモココさんは、英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属する双子VTuber。日本語がかなり達者で日本人のファンも多く、チャンネル登録者数は124万人を超える。
引用：「マクドナルド」エックス（＠McDonaldsJapan）
