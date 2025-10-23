「僕の前立腺がんレポート」を連載中だった長田昭二さんが、6月14日に亡くなった。文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けしています。今回は、主治医だった東海大学医学部腎泌尿器科学領域主任教授の小路直（すなお）医師に、長田さんの闘病生活について聞きました。

長田さんの主治医になった経緯

――そもそも、先生が長田さんの主治医になったのはいつ頃で、どんな経緯からだったのでしょうか？

小路 2016年末ごろ、前立腺がんの「ターゲット生検」（MRI画像で目標を定めて針を刺し、組織を採取する検査方法）について、私がメディアの方に紹介するセミナーで知り合いました。全体の説明が終わった後に、主催者の方から「長田さんという方が1対1で話したいそうです」と声を掛けられて、個室でお話をしました。夕刊フジの長田さんの連載「ブラックジャックを探せ」に、私の記事を載せたいという話でした。

ですから、はじめの出会いはあくまで取材でした。ただ、その時すでに、「実は、自分もPSAが高いんですよ」と話されていましたね。



《編集部注：長田さんは2016年8月、炎天下でジョギングした後、血尿が出たことをきっかけに内科医院を受診。検査の結果、血尿は脱水症によるものだったが、PSA（前立腺がんの腫瘍マーカー）が正常値内ではあるものの高い値が出た。その後、3カ月に1度検査を受けたが、微増が続いていた。

〈かかりつけ医は泌尿器科の受診を勧めるが、僕は躊躇していた。理由は2つある。1つはがんが見つかると、そこから先の生活がとても面倒になることが予想されること。もう1つは検査そのものが苦痛と羞恥を伴う――という思い込みによるものだった。より詳細な検査を勧めるかかりつけ医に、「仕事の忙しさ」を理由に、泌尿器科の受診を後回しにし続けていたのだ。〉「僕の前立腺がんレポート」第1回》

――セミナーに参加した頃は、かかりつけ医に泌尿器科の受診を勧められた頃ですね。

小路 私のセミナーに取材に来たのも、自分ごととして治療法に興味があったのかもしれませんね。でも、当時勤務していた東京・八王子の東海大学医学部付属八王子病院に来院したのは、出会ってしばらく経った2018年のことです。「自分もちょっと診てほしい」「MRIを撮りたいんです」と話されていました。

生検を嫌がった長田さん

――病気はどのような段階だったのでしょうか？

小路 PSAはそのとき「4」くらいで、そんなに高くはなかったんですが、がんの疑いはあると思いました。というのも、はっきり覚えていますが、MRIの画像で、腹側と呼ばれる前立腺のちょっと上の方にがんを疑う所見があった。長田さんには、「がんかどうか調べるために生検したほうがいい」とお話ししました。でも、そこから生検を受けてもらうまで、さらに時間がかかりました。

〈情けない話だが、僕は検査が恐かった。それは検査に伴うであろう「痛み」への恐怖と、人前で下半身をさらけ出すことへの恥ずかしさによるものだった。〉（第1回）

――長田さんの記事によれば、「ターゲット生検」を受けて、「前立腺がん」と診断されるのは2020年4月です。

小路 そうなんです。長田さんの希望は「生検はせずに、PSAを見ながら、MRIでフォローしてほしい」ということでした。当時はまだお付き合いも短いですから、私からかなり強く「そうは言っても生検すべきです」と説得しました。

それでも長田さんは自身の方針を曲げないので、「せめてタイトには見ていきましょう」と伝えて、数字は頻繁に見ました。でもやっぱり徐々にPSAが上がってきて、さらに血尿が出たことで、2020年2月になって、やっと生検を受けてもらえました。その時には、私が神奈川・伊勢原にある東海大学医学部付属病院に移っていましたから、初診から生検まで2年はかかったと思います。

