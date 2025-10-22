パイオニア株式会社は、前後2カメラによる高画質録画と視界性を両立したデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」を2025年11月に発売する。

同製品は、200万画素のフルHDカメラと高感度CMOSセンサー「PureCel® Plus」を搭載し、昼夜を問わず鮮明な映像記録を実現。11V型高輝度IPS液晶や直感操作可能なタッチパネルを備え、スリム設計で幅広い車種に対応しているうえ安心の3年保証付きである。

カロッツェリア デジタルミラー型ドライブレコーダーを発売

～200 万画素のフルHDカメラを搭載し、クリアな視界と高画質・高感度録画を実現～

商 品 名：デジタルミラー型ドライブレコーダー

型 番：VREC-MZ300D

希望小売価格：オープン価格

発売時期：11 月

パイオニアは、昼夜問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現する、前後2カメラタイプのデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」を発売します。

ドライブレコーダーの装着率が年々増加する中、ミニバンやワゴン車など後方の視界が狭い車種において、後方を確認しやすいデジタルミラー型ドライブレコーダーのニーズが高まっています。当社は、2025年1月に発売した「VREC-MS700D」に続き、フロントカメラ一体モデルをデジタルミラー型ドライブレコーダーのラインアップに追加することで、多様なニーズに対応し、安心・安全なドライブをサポートします。

本機は、200 万画素のフル HD カメラによる高画質録画に加え、OMNIVISION®製 CMOS センサー「PureCel®Plus」を搭載し、夜間走行時やトンネル内でもクリアで鮮明な映像を記録できる「ナイトサイト」にも対応。ミラー部には、隅々までクリアな後方視界を確保する 11V 型高輝度 IPS 液晶モニターを採用し、静電タッチパネルによる直感的な操作が可能です。また、フロントカメラ一体型の構造とスリムな本体形状、配線が目立ちにくい設計により、幅広い車種にすっきりと取り付けることができます。

カロッツェリア デジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」商品ページ ：

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/recorder_sd/vrec-mz300d/?ad=pr

【主な特長】

1) 昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現

フロントカメラ・リアカメラともに、高解像度 200 万画素のフル HD カメラを搭載し、クリアな視界と高画質録画を実現します。また、OMNIVISION®製の CMOS センサー「PureCel® Plus」を採用し、夜間でも高感度かつ鮮明な映像を撮影できる「ナイトサイト」に対応。昼夜を問わず、ナンバープレートの文字までくっきりと記録できます。

2) 11V 型高輝度IPS液晶モニターを採用

高輝度IPS方式を採用した11V型の大画面液晶により、走行中でも映像をはっきりと確認できます。また、最大3 倍のズーム機能※1により、後方映像の距離感を好みや見やすさに合わせて調整できます。

3) 直感的に操作できる静電タッチパネル

録画映像の確認や設定変更、ズーム、表示切り替えなどをスムーズに行える静電タッチパネルを採用。シンプルなメニュー構成で、初めての方でも迷わず直感的に操作できます。

4) 車室内に調和するデザインと取り付けやすさを両立

ブラック基調のスリムな本体と、配線が目立たないケーブルコネクタ形状に加え、フロントカメラ一体型の構造により車室内にすっきりと取り付けられます。リアカメラは防水・防塵対応の小型設計で車外にも設置できるため、リアガラスの角度がないセダンやリアガラスをふさいでいる商用車にも対応。また、別売の専用ケーブル「RDRC300E」を使用することで、全長の長い車種にも取り付けが可能です。

5) 3 年間のメーカー保証※2

購入後3年間、製品の不良や製造上の不備があった場合に無償で修理を受けられる「メーカー保証期間3年」を適用しています。

6） その他

・ 液晶モニターOFF時はアナログミラーとして使用可能

・ 3種類の録画モードを搭載（連続録画/イベント録画/手動イベント録画）

・ 最大24時間の駐車監視に対応※3

・ データの断片化を軽減する「SDカードフォーマットフリー機能」※4を搭載

・ microSDカード（32 GB）を同梱

・ 地デジ受信へのノイズ対策「VCCI規格」を取得

※1 倍率を上げると解像度が下がります。

※2 消耗品 (microSD カード)は保証の対象外です。

※3 別売の駐車監視ユニット「RD-DR003」(6,600円/税込)が必要です。

※4 SDカードの状態によっては、フォーマットを行う必要があります。

＊ OMNIVISION®およびPURECEL®は、OmniVision Technologies, Inc.の商標です。

＊ SDおよびmicroSDHC、microSDXC は、SD-3C, LLC. の登録商標です。

【主な仕様】

※お客様のお問い合わせ先※

カスタマーサポートセンター ： TEL 0120-944-111(無料)

リリース提供元：パイオニア株式会社