¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×ÂÎ½Å100¥¥íÄ¶¤¨¤À¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´°å»Õ¤¬¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç30¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡¡Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î°ËÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¡Ø²ê¡Ù¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃø½ñ¡ØÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Å°Äì²òÆÉ¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸«Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ò°ìµó¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÅüÊ¬¤³¤½¤¬Ç¾¤Î±ÉÍÜ¡×¤ÈÃº¿å²½Êª¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤¿
¡¡»ä¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂÎ½Å¤¬100¥¥í°Ê¾å¤â¤¢¤ëµð´Á¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅìµþÂç³ØÍý²Ê·Îà¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½1Æü12»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Ü¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÅüÊ¬¤³¤½¤¬Ç¾¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÑ¿®¤·¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤È¤â¤È80¥¥í¤ÈÂÀ¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç20¥¥í¤âÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£100¥¥íÄ¶¤¨¤ÎËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ª¡×¤È¿ÍÂÎ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÆ£Âç²ð°å»Õ¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤µ¤ÆÌµ»ö¡¢ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢·Þ¤¨¤¿Âç³Ø1Ç¯¤Î²Æ¡£¡Ö°å³Ø¤ËÀÜ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃ»´ü¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´Ö¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÀìÌç²Ê¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇùÁ³¤È¡Ö¿Í¹©Â¡´ï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö´ÎÃÀç¹¡¦¿Í¹©Â¡´ï°Ü¿¢³°²Ê¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¼ê½Ñ¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸ÂÎ´Î°Ü¿¢¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ê¥É¥Ê¡¼¤Î´ÎÂ¡¤ò¡¢¤½¤ì¤³¤½À¸¤¤¿¤Þ¤ÞÂ¾¿Í¤Î´ÎÂ¡¤Ø°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£Ä«9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâÄ«4»þ¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡19»þ´Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤ï¤ÌÜ¤â¿¶¤é¤ºÀÚ½ü¤äË¥¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ä¶¿ÍÅª¤Ê¼¹Åá°å¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ç100¥¥íÄ¶¤¨¤Îµð´Á¤Î»ä¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¡£»ä¤Ï¼ê½Ñ³«»Ï¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï´À¤À¤¯¤Ç¡¢¡Ö¥¼¡¼¥Ï¡¼¡×¡Ö¥¼¡¼¥Ï¡¼¡×¤ÈÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Â¤¬¥Ä¥é¤¯¤Æ¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ë²¿ÅÙ¶þ¿¤·¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Î½Å¤µ¤ò¼ö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì
¡¡¤·¤«¤â¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Æ4»þ´Ö¸å¤ÎÄ«8»þ¤«¤é¡¢¼¹Åá°å¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ë±Ñ¸ì¤Ç½Ñ¸å¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í´Ö¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÂÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅþÄìº£¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢°å»Õ¤Ë¤¹¤é¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â·ë²Ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤í¤¯¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿ô»ú¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤ÎÇ§¼±¡£¼õ¿Ç¸å¤Ë²¿¤ä¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÆâÍÆ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë»ÅÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢ÃæÀ»éËÃ¡¢Ç¢»ÀÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä»éËÃ´Î¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖNASH¡×¤Î¾õÂÖ¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ç´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ìÅüÃÍ¤äHbA1c¤â¹â¤¯¡¢´°Á´¤ËÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·³¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¤ÈÀ¼¤ò±Ì¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¹ó¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÀÝÀ¸¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¶À¤Ç¡Ö½¹¤¤Íç¡×¤ò¸«¤ë
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁé¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÀÒ¡¦ÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¸¦µæ¤·¤¿¾å¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï30¥¥í¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÂÎ½Å¤Ï70¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½ñ¤±¤ÐÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤Î¤«¡¢°ì¤Ä¤À¤±¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¶À¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¡Ö½¹¤¤Íç¡×¤ò¶À¤Ç¸«¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ÈîËþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥è¥Ö¥è¤ËÍ¾¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎìÔÆù¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎ½Å¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÁé¤»¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡£µÕ¤Ë°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÀ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÍ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ä²á·ã¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¤Ï¤¸¤á¤ÆËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÅö¤Ê¸ºÎÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¸³è½¬´·¤â²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Âç³Ø2Ç¯¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤¢¤ì¤Û¤É°¤«¤Ã¤¿´Îµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¤Ï·àÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¡¢ÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·³¤Î¾õÂÖ¤â²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¡¤«¤é·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤Ï¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¡Ö¸«¤Ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ç¤â·ì°µ¤¬¹â¤¯¡¢¤ä¤»·¿¤Ç¤â»éËÃ´Î¤Î¾ì¹ç¤¬¡Ä¡Ä
¡¡»ä¤¬¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯¤Ø¤Î¸«Êý¤òÇÝ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç³Ø»þÂå¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¡¢Æ¨¤²¤º¤ËÄ¾»ë¤·¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÁêÃÌ¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë»þ¤Ï¡¢º£¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÊý¤Î¿ôÃÍ¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀ¸³è½¬´·¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»þ¤Ë¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶À¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¥Þ¥º¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½Âå¿Í¤ÏÆü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¸«¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆâÂ¡¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤µ¤È¤ÏÂç¤¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ê¿Í¤Ç¤â·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤»·¿¤Î¿Í¤Ç¤âÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¤òÅö¤Æ¤ë¤È»éËÃ´Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÏÆâÂ¡¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¶À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤Î¿ôÃÍ¤ä°å»Õ¤Î½ê¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆâÂ¡¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°Û¾ï¤Ê¿ôÃÍ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÉÔÀÝÀ¸¤ÇÆâÂ¡¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼õ¤±¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ö¤é¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â·ò¹¯¤ÏÇã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤È¤ÏÂ¾¤Î²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Öºâ»º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÊõ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤¤¾É¾õ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤ËØí¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡£
¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö¶À¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸«Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ë¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¸ú²Ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡¢¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Âç²ð¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1984Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç°å³ØÉô³°²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´ÎÃÀç¹¤Î³°²Ê°å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æâ²Ê°å¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤ËÅ¾¿È¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸øÎ©¾¼ÏÂÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÇ·¹¾±ØÁ°¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¤ËÌó150¿Í¡¢Ç¯´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢Æ±»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ÆÉ±Æ°å¡£2025 Ç¯¤ËÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
