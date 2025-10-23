NHLのトロント・メープルリーフスとNBAのトロント・ラプターズは、今週末から来週にかけて行われる試合の開始時間を変更し、MLBブルージェイズのワールドシリーズ戦と重ならないように調整した。AP通信が報じている。

「トロントのスポーツファンは間違いなく世界でも最も情熱的なファンのひとつです。今回、街のチームが力を合わせ、トロントとカナダの歴史的瞬間をファンの皆さんに体験していただける機会を作れたことを誇りに思います」と語ったのは、メープルリーフスとラプターズを運営するメープル・リーフ・スポーツ＆エンターテインメント社（MLSE）の社長兼CEO、キース・ペリー氏。ワールドシリーズ第1・2戦は、ダウンタウンのロジャース・センターで24日（金）と25日（土）に行われる。いずれも午後8時（東部時間）開始が予定されている。

ラプターズのホーム開幕戦は午後7時30分開始から午後6時30分に、メープルリーフスの試合も午後7時開始から午後5時にそれぞれ繰り上げられた。さらにメープルリーフスは来週28日（火）の試合を午後6時開始に、ラプターズも29日（水）の試合を午後6時30分開始に変更。ワールドシリーズ第3〜5戦は27日から29日に予定されている。

「こうした試合開始時間の変更は非常に複雑であり、多くの関係者の協力によって成り立っています。今回の変更に協力してくれたすべての方々に感謝します。トロントのファンがブルージェイズを一体となって応援できる、特別な時間にしたいと考えています」とベイリー氏。また、メープルリーフスとラプターズは、それぞれの試合終了後にアリーナの大型ビデオスクリーンで、ブルージェイズのワールドシリーズ戦を上映する予定だ。