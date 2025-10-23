ひとり暮らしに、ちょうどいい。省スペースでも、しっかり収納【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
冷蔵も冷凍も、すっきり整理。使いやすさを詰め込んだ2ドアタイプ【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
この東芝の冷蔵庫は、シングルライフにぴったりな、コンパクト設計の2ドア式。
冷蔵室には2リットルペットボトルが3本入る収納力と、3段のガラス棚を備え、使いやすさを追求。冷凍室にはスライドケースを搭載し、小物類から大物の冷凍食品まで整理しやすく、収納もスムーズに行える。
天面には耐熱（100度）テーブルボードを採用し、オーブンレンジの設置も可能。省スペースでの活用に適している。
デザインは大きなラウンドフォルムとセミマットなカラーで、どんなキッチンにも馴染むスタイリッシュな印象に仕上げている。
