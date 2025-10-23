日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。

“総務省のセオリー”を崩した男

総務省は竹内芳明次官（昭和60年、旧郵政省）が退任し、原邦彰氏（63年、旧自治省）が後任となった。原氏は財政、行政、税制、選挙、消防などにわかれる本省で主に財政畑を歩んだ。内閣総務官室などへの出向を経て再び総務省に戻り、次官の座に就いた。

総務省には「財政課長に就いた者が次官に就く」というセオリーがあるが、財政課長未経験の原氏はこれに当てはまらない。



原邦彰氏（総務省提供） ©時事通信社

地方交付税の分配権を握る自治財政局は、職員数も多く、キャリア官僚同士の競争も熾烈を極め、勝ち残った者が財政課長となる。一課長にして日程担当職員を置かれる最枢要ポストだ。

佐藤文俊官房副長官（54年、同）、黒田武一郎宮内庁次長（57年、同）、内藤尚志地方公共団体金融機構理事長（59年、同）と、旧自治省系の総務次官は、ほぼ全員、財政課長の経験者。原氏の後も大沢博消防庁長官（平成2年、同）、出口和宏自治財政局長（4年、同）が「次官にほぼ内定している」（関係者）と言われる。

財政課長就任が確実視されていた原氏が2018年に内閣総務官室へ出向したのは、「総務官室に一番のエースを」という官邸の強い求めに対し、総務省が原氏を差し出したためだ。

「直球勝負の連中が多い財政畑で、変化球も投げられる器用さ」、「明らかなオベンチャラも真顔で言ってのける臆面のなさ」（同前）を武器に官邸での3年間を乗り切ると、再び総務省へカムバック。

同省には「総務官をやると総務省には戻れない」というセオリーもあるが、原氏はこれにも当てはまらなかった。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2025年11月号）