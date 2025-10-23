ËÌ³¤Æ»¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Ï¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡¡À¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Ï¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb¡Ù¤Ï¡¢¼êÎÁÍý¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤é¡¢¤ª¶¡¤Ë¤Ê¤ëºè¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¼«Âð¤Çºî¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ç¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¯¶âÀ¸³è¤Î¸µÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ëý¤Î¼òºè¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁú¹ß¡×ÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤·¤ã¤â¤¬Âç¹¥Êª
¡ÖºÐ·îÉÔÂÔ¿Í¡ÊºÐ·î¡¢¿Í¤òÂÔ¤¿¤º¡Ë¡×
Ãæ¹ñ¤Ï¿¸¤Î»þÂå¤Î»í¿Í¡¦Æ«Ê¥ÌÀ¡Ê¤È¤¦¤¨¤ó¤á¤¤¡¢365¡Á427Ç¯¡Ë¤Î°ä¤·¤¿Ì¾»í¤Ç¤¹¡£Ç¯·î¤Ï¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤È¤¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£½©É÷¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥¤¥é¤â67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥¸¥¤¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥ó¥¯¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥¸¥¤¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤¾Æ¤µû¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥¤¥é¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤·¤·¤ã¤â¤¬Âç¹¥Êª¡£º¢¹ç¤¤¤è¤¯¾Æ¤¤¤¿¾®¤Ö¤ê¤Ê¤·¤·¤ã¤â¤òºè¤Ë¡¢¼ò¤ò·¹¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ï»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤ò¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÉÍ¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤·¤·¤ã¤â¤ò¡¢´¨É÷¤ÎÃæ¤Ç·Ú¤¯´³¤·¤¿¡ÖÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¡×¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤·¤ã¤â¤ÎÌÜ»É¤·¤Ç¡¢»é¤Î¤ê¤ÏÈ´·²¡£¾Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Û¤É¤è¤¤±ö²Ã¸º¤Ç¼òÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤·¤âÆó½½»ÍÀáµ¤¤Ç¤Ï¡ÖÁú¹ß¡×¡Ê¤½¤¦¤³¤¦¡£10·î23Æü¤«¤é¤Î2½µ´Ö¤Û¤É¡Ë¤Îº¢¡£ÌÀ¤±Êý¤ÎÂçÃÏ¤Ë¤ÏÁú¤¬¹ß¤ê¤ëÅß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤·¤ã¤â¤Ï¡¢´Á»ú¤Ç¤Ï¡ÖÌøÍÕµû¡×¤È½ñ¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Î°ìÉô¤ËÀ³¤àÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµû¤Ç¤¹¡£¥µ¥±¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Àî¤Ë»ºÍñ¤Î¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢µù¤Ç³Í¤ì¤ë¤Î¤Ï10¡Á11·î¤Ê¤«¤Ð¤Þ¤Ç¤Î°ì»þ´ü¤À¤±¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Îµù¾ì¤Ï¶üÏ©²¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÑ¾®ËÒ±è´ß¤ÎÃÀ¿¶¡Ê¤¤¤Ö¤ê¡ËÃÏÊý¤ÎÌ¹Àî¡Ê¤à¤«¤ï¡¢ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´¤à¤«¤ïÄ®¡Ë¤âÍÌ¾¤Ê»ºÍñÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î¤à¤«¤ïÄ®¤Ë¤Ï³Í¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤·¤·¤ã¤â¤ò¡ÖÀ¸´³¤·¡×¤·¤Æ¡¢Å¹Àè¤Ç´³¤¹¸÷·Ê¤¬É÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤·¤ã¤â¤Î¤¹¤À¤ì´³¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¬É÷¤ÈËÌÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ÆÀäÌ¯¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¤¤¤³¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥¤¥é¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î½©¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨¤à¤«¤ïÄ®¤Î¤·¤·¤ã¤âµù¤Ï»ñ¸»ÎÌ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á2025Ç¯¤â¸«Á÷¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³
¤à¤«¤ïÄ®¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤·¤·¤ã¤â¤Î¤¹¤À¤ì´³¤·¡×
¡Ö¿·Êª¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡×
¤Õ¤È¡¢¥ª¥¤¥é¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ±öÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿JAL¥Þ¥¤¥ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥¤¥é¤Ï2022Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Ç³Í¤ì¤¿¤Æ¤Î¤·¤·¤ã¤â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯À¸´³¤·¤ËÄ©Àï¡×¡Ä¡ÄËÜ²»¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÀ¸¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Ï²Ã¹©¶È¼Ô¤«°û¿©Å¹´Ø·¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥ª¥¤¥é¤Î¼êºî¤êÏÃ¤Ï¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Êý¤À¤±¤Ç¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
2022Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Ø¡¡¤·¤·¤ã¤â¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÉÔµù
À¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤ËÉ¬¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤·¤·¤ã¤âµù¤ÏÂçÊÑ¤ÊÉÔµù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»Ä£¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¿å»ºÅý·×¡ÖËÌ³¤Æ»¿å»º¸½Àª³µÊó¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2000Ç¯¤Ë2354¥È¥ó¤Î¿åÍÈ¤²¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Ï172¥È¥ó¡£10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ï¡¢¤à¤«¤ïµù¹Á¤Ç¤Î¤·¤·¤ã¤âµù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î1Æü¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë3¥¥í¡Ê¡ª¡Ë¡£µÏ¿Åª¤ÊÉÔµù¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡£¤·¤·¤ã¤â¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Îµï¼ò²°¤Ç¤â1Ç¯¤¸¤å¤¦¤¢¤ë¤è¡×
¤´¤â¤Ã¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤âÅöÁ³¤ª¤¢¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥ª¥¤¥é¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤·¤ä¤â¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤Ï¡Ö¥«¥Ú¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤·¤·¤ã¤â¤Ë¤è¤¯»÷¤¿µû¡×¤Ç¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ê¤É³¤³°¤Ç³Í¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥«¥é¥Õ¥È¤·¤·¤ã¤â¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤·¤·¤ã¤âÆ±Á³¡×¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì£¤â¹á¤ê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢»é¤Î¤Î¤ê¤¬¥«¥Ú¥ê¥ó¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢²ò¶ØÆü¤«¤é¿ôÆü¤¬²á¤®¤¿¤à¤«¤ïÄ®¡£ÅÚÍËÆü¤ÎÁáÄ«¡¢¤·¤·¤ã¤âµù¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤à¤«¤ïµù¹Á¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Á¤Ë¤·¤·¤ã¤â¤Î¿åÍÈ¤²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¡Ö»ñ¸»ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚÆü¤Îµù¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤Î¡×¤È¡¢µù»Õ¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þ´ü¹±Îã¤Î¡Ö¤à¤«¤ïÄ®¤·¤·¤ã¤âº×¤ê¡×¤âÃæ»ß¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£µù¶¨¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ³Í¤ì¤ëÅ·Á³Êª¤ÎËÌ´ó³¡Ê¥Û¥Ã¥¥¬¥¤¡Ë¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤â¡¢À¸¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Î¤à¤«¤ïµù¹Á¡£»ñ¸»ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÅÚÆü¤Îµù¤ÏµÙ¤ß¤È¤¤¤¦
¤à¤«¤ïµù¹Á¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ë¤â¿·Êª¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌ´ó³¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤·¤·¤ã¤â¤ÎÄ®¡×¤Ë¤ÏÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤·¤·¤ã¤â¤òÀ¸´³¤·¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Îµù¤Ç¤Ï¡¢17¥¥í¤Û¤É¤Î¿åÍÈ¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤«¤ïÄ®¤Ç100Ç¯¶á¤¯¤·¤·¤ã¤â¤ò°·¤¦¡Ö¥«¥Í¥À¥¤ÂçÌî¾¦Å¹¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Í¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºòÆü¤ä¤Ã¤È¶¥¤êÍî¤È¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Ï¡¢¥á¥¹¤âÍñ¤òÊú¤¨¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆÈÆÃ¤Î»é¤Î¤Î¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼ã¤·¤·¤ã¤â¤ÎÀ¸´³¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤·¤ä¤âµù²ò¶ØÄ¾¸å¤Î¡Ö¼ã¤·¤·¤ã¤â¤ÎÀ¸´³¤·¡×¡£¥á¥¹¤âÍñ¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬»é¤Î¤Î¤ê¤ÏÈ´·²
¤à¤«¤ïÄ®¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¡ÖÀ¸¤·¤·¤ã¤â¤Î°®¤ê¼÷»Ê¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¯°°Àî¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÍè¤ë¤Ê¤É¡¢³§¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À½©¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤·¤·¤ã¤â¤ò°®¤ëÂçË¼÷»Ê¤Î¤´¼ç¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµù¤Î²ò¶Ø¤Ï10·î1Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤·¤ã¤â°®¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê10·î7Æü¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Î¤·¤·¤ã¤â¤·¤«»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¤´¼ç¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤·¤·¤ã¤â¤Î°®¤ê¼÷»Ê¡×¤âÌ£¤ï¤¨¤ë
À¸¤·¤·¤ã¤â¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤ò°®¤ëÂçË¼÷»Ê¤Î¤´¼ç¿Í
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Í¤ì¤ëÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·Êª¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¡¢À¸¤·¤·¤ã¤â¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤â°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤³¤³¤ÏÊ³È¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÌ£¤òËþµÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Ï¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼òºèÆó½½»ÍÀáµ¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡Öºî¤êÊý¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿À¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Î¾Æ¤Êý¤ò¡¢¥ª¥¤¥é¤¬¼ÂÃÏ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ä¤Ï¡¢¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤À¤ì´³¤·¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤ä¤â¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï¤ï¤º¤«1Æü¤Û¤É¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÅà¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤Ç¤Î¾Æ¤Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¡ÊÎäÅà¡Ë¤Î¾Æ¤Êý
1¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤òÊÂ¤Ù¤ë
2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤·¤·¤ã¤â¤«¤é¥¸¥ï¥Ã¤È»é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¼é¤ë¡£¢¨»é¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¼å²Ð¤Ç5Ê¬¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¿È¤«¤é»é¤¬¥¸¥ï¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ä
3¡Ë¤·¤·¤ã¤â¤«¤é»é¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤â¿¨¤é¤º¤Ë¡¢»éÊ¬¤¬½Ð¿Ô¤¯¤¹¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨¾Æ¤»Ï¤á¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç10¡Á12Ê¬¤¯¤é¤¤¡£
4¡Ë¤·¤·¤ã¤â¤«¤é¤Î»é¤Î½Ð¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Î¢ÊÖ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾Æ¤¯¡£¢¨Î¢ÊÖ¤·¤¿ÌÌ¤â7¡Á8Ê¬¾Æ¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÊÒÂ¦¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Î»é¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·Æ±ÍÍ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯
5¡Ë¾Ç¤²¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌÌ¤òÊÖ¤·¡¢¹¥¤ß¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ»®¤ËÀ¹¤ë¡£
»Å¾å¤²¤ËºÆÅÙ¡¢¤·¤·¤ã¤â¤ÎÌÌ¤òÊÖ¤·¹¥¤ß¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¹ç·×20Ê¬¤Û¤É¤Î¾Æ¤»þ´Ö
¤³¤Á¤é¤Ï¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î
¢¨ÎäÅà¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕ¤«¤±¤Æ²òÅà¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¥ë¤Ç¾Æ¤¯ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌ¤ËÇ®¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼å²Ð¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ª¥¤¥é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾Æ¤Êý¤Ç¤¹¡£
ÎäÅà¤ÎÀ¸´³¤·¤·¤·¤ã¤â¤òÎäÂ¢¸Ë²òÅà¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÂôÅÄ¡¡¹À
¤µ¤ï¤À¡¦¤Ò¤í¤·¡£½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¡£1955Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1979Ç¯¤Ë¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼ÒÆþ¼Ò¡£¡Ö½µ´©½÷À¡×»þÂå¤Î½½¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢¹Ä¼¼Ã´Åö¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î¾®ÏÂÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£1999Ç¯¤è¤ê¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤½ÐÈÇ¤ËÅ¾¤¸¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡Ösaita¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡£2018Ç¯£²·î¡¢¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶ÈÉôÄ¹¤òºÇ¸å¤ËÂà¼Ò¡£